İstanbullu 'Kur Korumalı TL' sisteminin tutmayacağını düşünüyor

Araştırmanın detayları şöyle:



KATILIMCILARIN %57,7'Sİ, "KUR KORUMALI MEVDUAT SİTEMİ BAŞARILI OLMAZ" DİYOR





Katılımcıların yüzde 57,7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı kur korumalı mevduat sisteminin başarılı olmayacağını düşünürken, yüzde 17,8'i başarılı olacağını, yüzde 24,5'i ise fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 58,8'i kur korumalı mevduat sisteminde döviz ve TL arasında oluşacak farkı devlet hazinesinin ödeyecek olmasını doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 17'si doğru bulduğunu, yüzde 24,2'si ise fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 70,1'i kur korumalı mevduat sistemi sisteminin en çok yüksek gelirli kesime fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtirken, yüzde 8,3'ü orta gelirli, yüzde 4'ü dar gelirli kesimin fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 17,6'sı ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtti.



FİYATLARIN ESKİYE DÖNECEĞİ BEKLENTİSİ DÜŞÜK





Katılımcılar döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 81,9'u döviz kurunda yaşanan düşüşe rağmen ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünürken, yüzde 8,1'i eski fiyatlara döneceğini, yüzde 10'u ise fikrinin olmadığını belirtti.



İstanbulluların sadece yüzde 25,5'i ekonominin iyileşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 43,8'i aralık ayında Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 30,7'si ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 25,5'i ise ekonominin iyileşeceğini ifade etti.



İstanbulluların yalnızca yüzde 22'si kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 37,6'sı aralık ayında kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 40,4'ü durumunun değişmeyeceğini, yüzde 22'si ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) "İstanbul Barometresi" Aralık ayı araştırmasını yayımladı.İstanbulluların gündeminin ilk maddesi yine ekonomi oldu. İstanbullu, hükümetin artan dolar kuruna karşı tedbir amaçlı devreye aldığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı'nın başarılı olmayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 57,7'si sistemin başarılı olmayacağını belirtirken, yüzde 81,9'u da döviz kurundaki düşüşe rağmen fiyatların eskiye dönmeyeceğini belirtiyor. İPA’nın "İstanbul Barometresi" başlıklı araştırma ile halkın ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik görüşlerinden iş memnuniyetine birçok başlıkta her ay düzenli olarak kentin nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi'nin aralık ayı raporuna göre, ev içinde en çok konuşulan konular arasında ekonomik sorunlar, döviz ve altında gerçekleşen düşüş başı çekti. Bu konuları korona virüsü ve asgari ücretin yeni tutarının belirlenmesi takip etti.