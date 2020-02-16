İstanbullu öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

İstanbul'da öğrenciler, İBB’nin toplu taşımaya yaptığı yüzde 35’lik zammını içinde bakiye bulunmayan 'İstanbul kart'larını turnikeye defalarca basarak turnikeden gelen 'yetersiz bakiye' sesiyle protesto etti.





Öğrenciler, Yenikapı-Hacıosman ve Marmaray hattındaki turnikeleri, ‘yetersiz bakiye’ seslerinin duyulduğu eylemle eş zamanlı kitledi.





Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı.





Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira oldu. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılıyor.