İstanbullu toplu taşımayı bıraktı

Toplu taşıma araçlarının kullanım sayısında azalış yaşandığını kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, bugün verdiği verilerde oranın yüzde 17'ye çıktığını belirtti.





Ongun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüş dün itibariyle yüzde 17’ye ulaşmıştır. Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir" ifadelerini kaydetti.





Ongun şu tabloyu paylaştı:



