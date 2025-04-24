Samanyolu Haber /Gündem / İstanbullular sokakta sabahladı /24 Nisan 2025 10:09

İstanbullular sokakta sabahladı

İstanbul'da yaşanan deprem büyük panik yarattı. Megakentte yaşayan milyonlar beklenen deprem nedeniyle zaten diken üstündeydi. Yaşadığı sarsıntının etkisini atlatamayan vatandaşlar geceyi park, bahçe ve mesire alanlarında geçirdi.

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İstanbul'da meydana gelen büyük depremin ardından kent sakinlerinin tedirginliği sabaha kadar sürdü. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.2 olarak açıkladı.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER
Deprem megakentte büyük paniğe sebep olurken vatandaşlar kendisini sokağa attı. Yaşanan büyük sarsıntının ardından artçı depremler de meydana geldi. Yaşadığı tedirginliği atlatamayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

PARK VE BAHÇELERİ DOLDURDULAR
Halktv'de yer alan habere göre beklenen büyük İstanbul depremi dolayısıyla zaten diken üstünde olan İstanbullular oturdukları binalara da güvenmiyor. Yaşadıkları apartmanların güvenli olmadığını düşünen bazı vatandaşlar ise geceyi sokaklarda geçirdi. Depremin ardından evlerine dönemeyen yurttaşlar; park, bahçe ve mesire alanlarında sabahladı.

İstanbul Valiliği de depremin ardından kentteki camiler, okullar ve kamu tesislerinin açık tutulması kararı aldı.

CAMİ AVLUSUNDA SABAHLADILAR
Fatih'te vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi'nin bahçesinde geçirdi. Bazı vatandaşlar cami avlusuna çadır kurarken, çocukların top oynayarak vakit geçirdiği görüldü. Çok sayıda kişi ise cami içerisinde uyudu.

Evine gitmek istemeyen bazı vatandaşlar da geceyi Beyoğlu’ndaki spor salonlarında ve halı sahalarda geçirdi.

ÇADIR KURUP ATEŞ YAKTILAR
Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Zeytinburnu sahilinde çadır kuranlar, ateş yakarak yemek yaptı. Kimileri evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirerek hazırlık yaptı. Kimileri de ateş yakıp yorgana sarıldı. Parkta kurulan çadırlarda aileler bir araya gelirken, çocuklar da oyun oynadı.
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