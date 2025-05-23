Samanyolu Haber /Gündem / İstanbullulara pazar günü için uyarı: Maske takmadan dışarı çıkmayın! /23 Mayıs 2025 21:35

İstanbullulara pazar günü için uyarı: Maske takmadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul'da hafta sonu etkili olacak sıcak havalara önümüzdeki haftanın başında sağanak molası geliyor. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi tetikleyebileceğini ifade eden uzmanlar, pazar günü için 'maske takın' uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yarın yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan Pazar günü beklenen aşırı sıcakların ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, yeni haftaya yağmurla başlayacak ve hafta boyunca aralıklarla yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri olan mayıs ortalamalarına düşecek.

'MASKE TAKIN' UYARISI

Ayrıca uzmanlar, bahar havası yaşanan günlerde polen alerjisi olan vatandaşlara 'maske takın' uyarısında bulundu. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi tetikleyebileceğini belirtti. İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta giriş yapacak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam, Kastamonu çevrelerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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