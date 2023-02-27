İstanbullulara Tayyip kapanı! Şok Kayıtlar...

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaket, İstanbul’da beklenen büyük Marmara depremini yeniden akıllara getirdi. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da belirlenen alanlar ya çok küçük, ya da etrafı yıkılabilecek yapılarla çevrilmiş halde. Vatandaşlar, önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederken, olası bir depremde belirlenen afet toplanma alanlarına insanların sığmasının mümkün değil.





Bold Medya'da yayınlanan haberde çarpıcı gerçekler gözler önüne serildi .







