Samanyolu Haber /Gündem / İstanbullulara Tayyip kapanı! Şok Kayıtlar... /27 Şubat 2023 16:36

İstanbullulara Tayyip kapanı! Şok Kayıtlar...

Yandaş kanalların göstermediği, kimsenin üzerinde durmadığı bazı inanması zor görüntüleri Bold Medya video dosyasında

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaket, İstanbul’da beklenen büyük Marmara depremini yeniden akıllara getirdi. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da belirlenen alanlar ya çok küçük, ya da etrafı yıkılabilecek yapılarla çevrilmiş halde. Vatandaşlar, önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederken, olası bir depremde belirlenen afet toplanma alanlarına insanların sığmasının mümkün değil. 

Bold Medya'da yayınlanan haberde çarpıcı gerçekler gözler önüne serildi .


Şehirde belirlenen toplanma alanlarının bir çoğunda AVM ve rezidanslar yükseliyor. Deprem günü AVM'ler yıkılmış olmasa bile yağma riskine karşı giriş çıkış yasaklanacak. 


Vatandaşa da mahalle aralarında kalmış küçük çocuk parkları kalacak. 

Bold medya'nın yayınladığı videoda İstanbul'da sadece tabela asılan toplanma alanlarının durumu anlatıldı. 

Yandaş kanalların göstermediği, kimsenin üzerinde durmadığı bu durumda İstanbullu ne yapacak şimdiden merak konusu 
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