Samanyolu Haber /Gündem / İstanbulluların yüreği ağzına geldi! /25 Aralık 2020 10:37

İstanbulluların yüreği ağzına geldi!

Sağlık Bakanlığı yeni 61 ambulansı İstanbul'da konvoy hâlinde dolaştırdı. Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde sirenlerini çalarak ilerleyen onlarca ambulans paniğe yol açtı.

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hafta için 21:00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 

16 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul'da herkesin evinde olduğu saatlerde onlarca ambulans sirenleri ve lambaları açık şekilde caddelerde tur attı.

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Akyurt’ta bulunan deposundan dün saat 14:00’te yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne geldi.

İSTANBULLULARIN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Sokağa çıkma yasağı esnasında konvoy halinde ilerleyen ambulansların sirenlerini açması paniğe sebep oldu. 

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Onlarca ambulansı görünce yüreğim ağzıma geldi. Deprem olmadığına göre bu ambulanslar bu saatte nereye gidiyor?" sorularını yöneltti.

Yeni ambulansların 25’i Anadolu yakasında, 36’sı ise Avrupa Yakası’nda görev yapacak. 
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