İstanbullunun yüzde 57.1’i geçinecek kadar para kazanamıyor

İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların ev içi gündemi, Ocak ayında da ekonomik sorunlar ve Covid-19 oldu. Türkiye’nin gündeminde ise aşı çalışmaları, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi yer aldı. İstanbul’da, geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı Aralık ayına göre artarak yüzde 57.1’e çıktı. Katılımcıların yüzde 72.6’sı, hangi aşı grubunda olduğunu bilmediğini belirtirken yüzde 44.3’ü, sıra geldiği takdirde Sinovac aşısını olmak istediğini belirtti. Halk Ekmek’in, mobil araçlarla satış yapmasını desteklediğini açıklayanların oranı, yüzde 85.8 olarak kaydedildi.





İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’un nabzını tutan “İstanbul Barometresi”nin dördüncüsünü yayınladı. İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta yapılan araştırma, 25 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021 tarihleri arasında, 741 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbul Barometresi ile her ay, aynı temada sorular ile yapılan periyodik anketler sayesinde, İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor.



