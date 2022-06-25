“LİYAKATSİZ KADROLARIN BECERİKSİZLİKLERİ YÜZÜNDEN KRİZ DERİNLEŞİYOR”





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimlerinin 3. yıldönümünde düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde yaptığı konuşmada, ''İstanbul'u umutlandırmak Türkiye'yi umutlandırmak demektir'' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi Şenliği”nde konuştu.İmamoğlu, ''Bu ülkenin önünde çok büyük bir fırsatlar var. Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını arttırmak birlikte olursak mümkün'' ifadelerini kullandı.23 Haziran 2019 seçim başarısının 3. Yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bugün, 16 milyon İstanbullunun şehrin geleceği adına unutulmaz bir şekilde irade koyduğu ve tüm dünyaya ilham olduğu bir günün yıl dönümüdür. Bugün, 16 milyonun, bu güzel ülke adına yeni bir eksene karar verdiği bir günün yıl dönümüdür. Bundan 3 yıl önce, 23 Haziran gecesi muazzam bir demokrasi iradesi sergilediniz” dedi.Türkiye’yi yönetenlerin uzunca bir süredir ülke sorunlarına çözüm üretemediğini vurgulayan İmamoğlu, “Ülkemizin ekonomisi, dış politikası, güvenliği ve iç huzuru sancılı günlerden geçiyor. Ne yazık ki, yaşamakta olduğumuz yönetim krizi ve ekonomik kriz iç içe ve derindir. Ne yazık ki, liyakatsiz kadroların beceriksizlikleri yüzünden bu kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor. Her geçen gün, dünya büyüme hızının gerisinde kalıyoruz. Dünya ekonomisinden aldığımız pay da geriledikçe geriliyor. 80 yıldır dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğumuz G20 liginden de bu iktidarın hataları yüzünden düştük. Kişi başına milli gelir sıralamasında dünyada 1990 yılında 46. ve 2003 yılında 53. sırada olan ülkemiz, bugün bunlar yüzünden 87.’liğe geriledi” vurgusu yaptı.