Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un Atık borularından uyuşturucu akıyor /30 Mart 2021 11:43

İstanbul'un Atık borularından uyuşturucu akıyor

AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullandığı ve temin ettiğinin ortaya çıkması uyuşturucu gerçeğini yeniden gözler önüne serdi. İstanbul’la ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesindeki KİHBİ ve Yeşilay’ın ortaklaşa yürüttüğü “Atık Su Analizi”, İstanbul’un atık su borularından uyuşturucu aktığını ortaya koydu.

SHABER3.COM

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntülerin gündem olmasının ardından "Dün geceden bu yana malum madde ile ilgili görüşlerinizi paylaştınız. Meselenin farklı bir boyutu daha var"  diyerek atık suyun analiz edildiğinde kullanılan uyuşturucu madde hakkında bilgi verdiğini ortaya koyan araştırmadan tablolar paylaştı. 

Atasoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü'nün bu yıl yayımlanan "İstanbul'da geçici yasadışı uyuşturucu, alkol ve tütün eğilimlerinin araştırılması: 14 arıtma tesisinin atık su analizi" başlıklı araştırmadan İstanbul haritasının 14 artıma tesisine bölünmüş halini paylaştı.


Paylaşılan ikinci görselde ise, bu bölgelerden alınan atık su örneklerinden hesaplanan psikoaktif madde (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddeler) tüketimi oranı görüldü. 

Tabloda, bölgelerin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına göre; eroin, metamfetamin, amfetamin, ekstazi, kokain, esrar, nikotin ve alkol kullanım oranları paylaşıldı. 



Diğer tabloda ise, dünyadaki çeşitli büyük kentlerdeki durum ile İstanbul ve Adana'nın durumu karşılaştırılırken, İstanbul'da kokain, eroin, esrar, alkol ve tütün kullanımı öne çıktı.



Yeşilay ve Adli Tıp Enstitüsü atık sudan uyuşturucu maddeleri tespit ediyor

Yeşilay, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile 2017 yılında hayata geçirdiği "Atık Sudan Bağımlılığa" projesiyle bölgelerdeki uyuşturucu maddeler ve kullanım yoğunluğu tespit edebiliyor.

Türkiye'de ve dünyada uyuşturucu sorununa dikkat çekmek ve bu mücadeledeki toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yürüten Yeşilay, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile birlikte, İSKİ iştirakçiliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi" başlıklı projeyi hayata geçirmişti. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde "Atık Suda Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuarı" kurulmuş ve epidemiyolojik izleme merkezinin sürdürülebilirliği sağlanmıştı.

Bağımlılıkların denetlenebilmesi ve önlenmesi adına hayata geçirilen Atık Su Analiz Laboratuarında denetimler İstanbul'da başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un Atık borularından uyuşturucu akıyor Sonraki Haber >>

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:54