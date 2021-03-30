İstanbul'un Atık borularından uyuşturucu akıyor

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntülerin gündem olmasının ardından "Dün geceden bu yana malum madde ile ilgili görüşlerinizi paylaştınız. Meselenin farklı bir boyutu daha var" diyerek atık suyun analiz edildiğinde kullanılan uyuşturucu madde hakkında bilgi verdiğini ortaya koyan araştırmadan tablolar paylaştı.





Atasoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü'nün bu yıl yayımlanan "İstanbul'da geçici yasadışı uyuşturucu, alkol ve tütün eğilimlerinin araştırılması: 14 arıtma tesisinin atık su analizi" başlıklı araştırmadan İstanbul haritasının 14 artıma tesisine bölünmüş halini paylaştı.







