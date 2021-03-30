İstanbul'un Atık borularından uyuşturucu akıyor

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntülerin gündem olmasının ardından "Dün geceden bu yana malum madde ile ilgili görüşlerinizi paylaştınız. Meselenin farklı bir boyutu daha var" diyerek atık suyun analiz edildiğinde kullanılan uyuşturucu madde hakkında bilgi verdiğini ortaya koyan araştırmadan tablolar paylaştı.
Atasoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü'nün bu yıl yayımlanan "İstanbul'da geçici yasadışı uyuşturucu, alkol ve tütün eğilimlerinin araştırılması: 14 arıtma tesisinin atık su analizi" başlıklı araştırmadan İstanbul haritasının 14 artıma tesisine bölünmüş halini paylaştı.
Paylaşılan ikinci görselde ise, bu bölgelerden alınan atık su örneklerinden hesaplanan psikoaktif madde (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddeler) tüketimi oranı görüldü.
Tabloda, bölgelerin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına göre; eroin, metamfetamin, amfetamin, ekstazi, kokain, esrar, nikotin ve alkol kullanım oranları paylaşıldı.
Diğer tabloda ise, dünyadaki çeşitli büyük kentlerdeki durum ile İstanbul ve Adana'nın durumu karşılaştırılırken, İstanbul'da kokain, eroin, esrar, alkol ve tütün kullanımı öne çıktı.
Yeşilay ve Adli Tıp Enstitüsü atık sudan uyuşturucu maddeleri tespit ediyor
Yeşilay, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile 2017 yılında hayata geçirdiği "Atık Sudan Bağımlılığa" projesiyle bölgelerdeki uyuşturucu maddeler ve kullanım yoğunluğu tespit edebiliyor.
Türkiye'de ve dünyada uyuşturucu sorununa dikkat çekmek ve bu mücadeledeki toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yürüten Yeşilay, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile birlikte, İSKİ iştirakçiliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi" başlıklı projeyi hayata geçirmişti. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde "Atık Suda Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuarı" kurulmuş ve epidemiyolojik izleme merkezinin sürdürülebilirliği sağlanmıştı.
Bağımlılıkların denetlenebilmesi ve önlenmesi adına hayata geçirilen Atık Su Analiz Laboratuarında denetimler İstanbul'da başlamıştı.