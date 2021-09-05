İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 2.5 liraya çıktı, fırıncılar da isyan ediyor

İstanbul’un genelinde 200 gramlık ekmek 2 liraya satılıyordu. Ancak 1 Eylül’den itibaren Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da ekmek 2.5 liraya satıldı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.







Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş’ta fırın işleten Zeki Cesur yapılan zammı, “20 yıldır bu işi yapıyorum, çok zor günlerden geçiyoruz. Son bir yılda un, maya, su, işçilik ücreti iki katına çıktı. Kiraların iki katına çıktı. Ancak ekmeğe bu zamlar yansımadı. Ekmek fiyatları her zaman enflasyonun altında tutuldu. Bu nedenle 1 Eylül’den itibaren fiyatlara zam yaptık. Biz 230 gram ekmeği 2.5 liradan satıyoruz. Bazı fırınlar farklı gramları farklı fiyatlardan satıyor” diye anlattı.





Ekmeğe zam yapan bir başka fırıncı Ahmet Aytekin de, “Ekmeğin maliyeti çok yükseldi. Altından kalkamıyoruz. İnanın ki çalıştıracak eleman bulamıyorum. İnsanlar ekmek fırınında çalışmak istemiyor. Kazanç az olduğu için düşük ücret veriyoruz. Ekmeğin fiyatı normalde şu an 3 lira olmalı. 2 lira ekmek fiyatı çok az. Yetkililer harekete geçmediği için fırınlar kendileri zam yapmaya başladı” diye konuştu.





Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok





Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise İstanbul’daki 5 ilçede uygulanan zam oranlarıyla ilgili “Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok. Bazı ilçelerdeki fırınlar gramaja göre fiyatı yükseltmiş. Ancak genel bir zam kararı yok. Bilindiği üzere ekmek maliyetleri çok yükseldi. Ekmek fiyatları enflasyonun çok altında kaldı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyet oranları yükseldiği için ekmek fiyatları da etkilenecek” dedi.





İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi: 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar





İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir de, “Ekmeği 50 gram büyüttük, bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül’de bu uygulamaya geçtik” diye konuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği halk ekmek de temmuz ayında ekmek fiyatlarında zam yapmıştı. Halk Ekmek zamdan sonra 250 gramlık ekmeği 1.25 liradan satmaya başlamıştı.

