Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Artış hızı dikkat çekti! /01 Eylül 2024 14:48

İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Artış hızı dikkat çekti!

İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,98 oranında arttı.

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İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 1,73; yıllık bazda ise yüzde 61,57 oranında arttı.

FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Toptan fiyatlar, aylık yüzde 0,98 yükselirken; yıllık ise yüzde 46,87 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, yüzde 61,57 oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

Halktv.com'da yer alan habere göreİTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 7,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 2,11, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,56, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 1,26, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,98, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,81, Gıda Harcamalarında yüzde 0,51 artış; Giyim Harcamaları grubunda yüzde -3,74 azalış izlenmiştir.

Ağustos 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 3,59, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,09, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 1,94, Madenler grubunda yüzde 1,65, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 0,50, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış; Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde -0,42 azalış izlenmiştir."
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