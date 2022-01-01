Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un enflasyonu yüzde 35 /01 Ocak 2022 16:58

İstanbul'un enflasyonu yüzde 35

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıklarken perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 9.65, toptan fiyatlar da ise yüzde 11,96 oranında arttığı görüldü.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 11,96 oranında arttı.

2020 Aralık ayına göre 2021 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 34.18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47.10 olarak gerçekleşti.

Aralık 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 20,11, Gıda Harcamalarında yüzde 14.35, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 6.29, Konut harcamalarında yüzde 5.00, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 1.02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1.01, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.64 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0.61 artış görüldü.

Aralık 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 22.89, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 18.49, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 18.30, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 13.06, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 6.,83, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6.29, Mensucat Grubunda yüzde 4.01, artış tepit edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu yüzde 35 Sonraki Haber >>

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:39