Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un göbeği kanlı çatışma: Çok sayıda yaralı var! /16 Temmuz 2024 22:46

İstanbul'un göbeği kanlı çatışma: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya döndü. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovana rastlandı.

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İstanbul Küçükçekmece'de, akraba iki aile arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00'da İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı.

1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polis daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovan bulundu. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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