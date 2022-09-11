İstanbul'un göbeğindeki AVM'de silahlı çatışma: 5 yaralı

Son dönemde sıkça gündeme gelmeye başlayan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.







İstanbul'un merkezinde ve elit bir konumda yer alan AVM'de çıkan silahlı çatışmada çevredeki müşteriler büyük bir panik yaşarken, olay sırasında 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sarıyer'de Vadi İstanbul AVM'de bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Sarıyer'de Vadi İstanbul AVM'de bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre; kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.





Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.