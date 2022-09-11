Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un göbeğindeki AVM'de silahlı çatışma: 5 yaralı /11 Eylül 2022 23:57

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de silahlı çatışma: 5 yaralı

İstanbul Sarıyer'deki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Son dönemde sıkça gündeme gelmeye başlayan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un merkezinde ve elit bir konumda yer alan AVM'de çıkan silahlı çatışmada çevredeki müşteriler büyük bir panik yaşarken, olay sırasında 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sarıyer'de Vadi İstanbul AVM'de bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

İddiaya göre; kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

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