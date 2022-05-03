İstanbul'un Karadeniz kıyısında şiddetli patlama

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında güvenlik açısından bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.
"İLK DEFA BÖYLE SES DUYDUK"
Köyde hayvancılık yapan Seyfullah Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi. Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle bir ses duyduk" dedi.
"DEPREM GİBİYDİ"
Şaziye Ayhan ise duydukları ses ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın olduğunu söylediler" diye konuştu. (DHA)