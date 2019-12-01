Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'un Kasım enflasyonu en fazla gıdada arttı /01 Aralık 2019 14:13

İstanbul'un Kasım enflasyonu en fazla gıdada arttı

İstanbul'da kasımda perakende fiyatlar yüzde 0,45, toptan fiyatlar yüzde 0,21 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,17'ye toptan fiyatlar yüzde 16,98'e çıktı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım 2019 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,21 oranında arttı.

2019 Kasım ayı itibariyle yıllık bazda değişimi gösteren yıllık ortalama artış oranı; İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 16,17, 1963 bazlı Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde yüzde 16,98 artış gösterdi.

2018 Kasım ayına göre 2019 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı Tüketici fiyatları indeksinde yüzde 12,05, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,81 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Kasım 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Harcamalarında yüzde 1,14, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,69, Konut harcamalarında yüzde 0,59, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,43 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde -2,03, Giyim Harcamalarında yüzde -2,02, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -0,15 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Kasım 2019'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,37, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,21, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,15 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -8,19, Madenler Grubunda yüzde -0,28, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüze -0,24, azalış görülmüş, Mensucat Grubunda Fiyat hareketi görülmedi. 
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