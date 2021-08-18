Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yüzde 76 /18 Ağustos 2021 20:24

İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yüzde 76

İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 olduğunu açıklandı.TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, komisyonunun istişare toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı adı altında 22 maddelik bir karar alındığını söyledi.

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Marmara'nın her tarafında görülen müsilajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gayretiyle fiziki olarak toplandığını belirten Demir, bu eylem planı kapsamında alanında önemli bilim insanlarından oluşan Marmara Denizi Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı.Müsilajın temel sebeplerini üç maddede açıklayan Demir, şunları söyledi:

"Müsilaja genel olarak baktığımızda, müsilaja neden olan 3 tane etken olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi küresel ısınma münasebetiyle bütün denizlerde olduğu gibi Marmara Denizi'nin de ısınıyor olması. İkinci etken Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı gereği su hareketliliğinin çok az olması. Üçüncü etken de Marmara Denizi'ne bırakılan kirlilik yani Marmara Denizi'nin insan faktörlü kirlenmesi."

Araştırma komisyonunun öncelikle üzerinde durduğu konunun kirliliğin önlenmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar olduğunu belirten Demir, "Bugün bu kirliliğin önlenmesi, atık su arıtma tesislerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde çalıştırılabilmesi ve bunların kontrolü söz konusu olduğunda en önemli paydaşımız olan yerel yönetimlerle beraberiz. Bu açıdan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz" dedi.

Demir, şu ana kadar yapılan çalışmaların, bilim insanlarının araştırmalarının asıl kirleticilerin evsel kirleticiler olduğunu gösterdiğini belirterek, Marmara'ya atılan evsel veya kentsel atıkların yüzde 53'ünün birinci derece mekanik arıtmadan sonra denize deşarj edildiğini ifade etti.

Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 olduğunu, bu nedenle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece önem taşıdığını vurguladı.
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