Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un merkezi arazisi için 'plan değişikliği' iddiası /07 Nisan 2022 00:22

İstanbul'un merkezi arazisi için 'plan değişikliği' iddiası

İstanbul'un merkezi konumunda bulunan ve mülkiyeti özel şahıs ve şirketlere ait arazi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkartıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul'da alınan arazi ve yapılaşma kararlarıyla ilgili tartışmalar dönem dönem medya da ye alırken bu konuda yeni bir iddia ortaya gündeme geldi.

Söz konusu arazi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkartıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mülkiyeti özel şahıs ve şirketlere ait Bahçelievler Yenibosna’da, Ataköy’ün karşısında ve D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan 14 bin 141 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planları değiştirildi. AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

İBB’yi devre dışı bırakmak için söz konusu arazi geçen yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmişti. Rantı yüksek arazi, Ataköy’ün hemen karşısında, Koçtaş AVM’nin doğu kenarında kalıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un merkezi arazisi için 'plan değişikliği' iddiası Sonraki Haber >>

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:30