İstanbul'un merkezi arazisi için 'plan değişikliği' iddiası

İstanbul'da alınan arazi ve yapılaşma kararlarıyla ilgili tartışmalar dönem dönem medya da ye alırken bu konuda yeni bir iddia ortaya gündeme geldi.







Söz konusu arazi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkartıldığı belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre mülkiyeti özel şahıs ve şirketlere ait Bahçelievler Yenibosna’da, Ataköy’ün karşısında ve D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan 14 bin 141 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planları değiştirildi. AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. mülkiyeti özel şahıs ve şirketlere ait Bahçelievler Yenibosna’da, Ataköy’ün karşısında ve D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan 14 bin 141 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planları değiştirildi. AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

İBB’yi devre dışı bırakmak için söz konusu arazi geçen yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmişti. Rantı yüksek arazi, Ataköy’ün hemen karşısında, Koçtaş AVM’nin doğu kenarında kalıyor.