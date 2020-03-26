Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un ortasında korona mezarlığı! /26 Mart 2020 12:57

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

İstanbul'un ortasında bir bölge alelacele Koronavirüs mezarlığı olarak tahsis edildi. Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ağaçların kesildiğini ve kepçe ile mezar kazıldığını fark eden mahalle sakinleri Koronavirüs'ten ölenlerin defni için hazırlık yapıldığını öğrendiğinde şoke oldu.

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar 50 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtirken, sosyal medyada paylaşılan vak'alar ölü sayısının daha fazla olabileceği iddialarını kuvvetlendiriyor. 

İstanbul'un ortasında bir bölge alelacele Koronavirüs mezarlığı olarak tahsis edildi. 

Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ağaçların kesildiğini ve kepçe ile mezar kazıldığını fark eden mahalle sakinleri Koronavirüs'ten ölenlerin defni için hazırlık yapıldığını öğrendiğinde şoke oldu. 

"EVLERE ÇOK YAKIN BURASI, ENDİŞELİYİZ"

Baklacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, "Anadolu Yakası'nda Koronavirüs'ten ölenler Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'ne defnedileceğini bugün öğrendik. Evlere çok yakın bir yer burası. Dehşet içindeyiz." dedi. 

"Anadolu Yakası'nda ölen hastalar için Baklacı Mahallesine mezarlık yapıldı. Ağaçlar kesilerek, mezarlık oluşturuluyor." diyen Yıldırım, "Bu bölge otobana, ana yollara çok yakın ayrıca Beykoz, Çekmeköy ve Ümraniye'nin birleştiği bir yer. Çavuşbaşı sakinleri burada Korona mezarlığı istemiyoruz. Bizim de onayınızı alsalardı." diye konuştu. 

Koronavirüsü'nden vefat edenleri defneden görevlilerin kullandıkları eldiven ve maskeleri ulu orta yerlere atması ise mahalle sakinlerinde salgın endişesini artırdı.

Sosyal medya da paylaşılan videolu görüntülerde mezarlığı şu ana kadar 15 kişinin defnedildiği belirtiliyor. Yıldırım, 

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