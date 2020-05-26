Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un tarihi kapısı geçişlere kapatıldı /26 Mayıs 2020 22:35

İstanbul'un tarihi kapısı geçişlere kapatıldı

İstanbul'un tarihi sur kapılarından Cibali Kapısı'nın yıkılma riskine karşı geçişlere kapatılarak tamire alındığı ifade edildi.

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Haliç Sur kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu. Araç ve yaya geçişine kapatılan kapıda yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Polat açıklamasında, "Fetih sırasında, Haliç yönünde en fazla mücadelenin olduğu ve dervişleri ile beraber Derviş Ali'nin şehit düştüğü Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle bugün çalışmaya başladık. Önce yıkılma riskine karşı tahkim, ardından bilimsel restorasyonuna başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Her iki tarafına güvenlik levhaları konularak araç ve yaya geçişine kapatılan Cibali Kapısı'nda, yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.
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