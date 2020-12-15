Samanyolu Haber /Gündem / "İstanbul'un taşı toprağı altın" sözü adeta gerçek oldu /15 Aralık 2020 21:53

"İstanbul'un taşı toprağı altın" sözü adeta gerçek oldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan tarihi Haydarpaşa Garı çevresinde yapılan kazı çalışmalarında daha önce tarihi yapı kalıntıları bulunmuştu. Aynı bölgede devam eden kazılarda ise son olarak bir kilise, 37 iskelet ve 18 bin sikke bulunduğu ifade edild.

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İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında, içinde mezarların da olduğu tabanı mermer bir yapı tespit edildi. Arkeolojik çalışmalar ilerledikçe, kutsal olduğu düşünülen yapıyla ilgili ayrıntılı bilgiler edinilebileceği belirtiliyor.

Khalkedon olarak da anılan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı arkeolojik kazılarında, peronların altından çıkan mermer tabanlı, tek apsisli bir kilise tespit edildi.

Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, kazıda ayrıca 37 iskelet bulunduğunu söyledi.

Rayların ve peronların yenilenmesi projesi adı altında kazı çalışmaları yapıldığını ve 4 bin 700 yıl öncesine ait 18 bin adet sikke bulunduğunu belirten Polat, "Bunlardan elde ettiğimiz verilerle İstanbul'un tarihine yeni bir ışık tutuyoruz" dedi.
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