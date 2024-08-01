Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu /01 Ağustos 2024 12:50

İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan verilere göre parekende fiyatlar temmuzda yüzde 4,21 toptan fiyatlar ise yüzde 1,04 arttı.

SHABER3.COM

İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu. İstanbul’da parekende fiyatlar yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 arttı.

İTO’nun paylaştığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziran ayına göre temmuzda yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,80 olurken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Haziranda perakende fiyatlarda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 82,14 artış kaydedilmişti.

İTO'nun verilerine göre, Temmuz 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 10,76, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 6,72, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 6,60, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 4,44, Konut Harcamalarında yüzde 4,23, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 2,78, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,52 artış; Giyim Harcamaları grubunda yüzde -2,04 azalış izledi.

TOPTAN FİYATLARDA DURUM

Temmuz 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 7,48, Mensucat grubunda yüzde 5,02, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 2,90, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,88, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 0,90 artış; Madenler grubunda yüzde -1,94 ve İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -4,62 azalış izledi.
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