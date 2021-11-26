Samanyolu Haber /Gündem / Benzin mazot kuyrukları bakın nedenmiş /26 Kasım 2021 12:14

Benzin mazot kuyrukları bakın nedenmiş

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bir gazetecinin akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyruklarıyla ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtla tepki çekti.

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bir gazetecinin akaryakıt istasyonlarındaki araç kuyruklarıyla ilgili sorduğu soruya, "Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı." karşılığını verdi.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Mecliste, vatandaşın aklı ile alay eden açıklamalarda bulundu.

AKP'li Aydemir bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.


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