İstatistiklere bakınca: 'İki ay sonra Avrupa'da biterse üç ay sonra da Türkiye’de biter'

DSÖ’nün verilerine göre raporlar hazırlayan Polimetre, günlük vaka sayısında ABD, İngiltere ve Türkiye’nin ilk üçte olduğunu belirtti. Tablo için “ciddi uyarı” notu düşüldü. “Avrupa’da 2, Türkiye’de ise 3 ay sonra sevindirici haberler olabilir” tahmini yapıldı.





Polimetre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerinden yola çıkarak koronavirüsün karşılaştırmalı istatistiki tablosunu raporlaştırdı. 21 Nisan 2020 raporuna göre, Türkiye günlük vaka sayısında ABD ve İngiltere’den sonra 3. sıraya kadar yükseldi.





Ortaya çıkan son tablo için “Ciddi bir uyarı” notu düşülen raporu yorumlayan Polimetre’nin sahibi Mehmet Günal Ölçer, “Ben matematik mühendisiyim, rakamları yorumlayarak bakıyorum. Salgının 2 ay içinde Avrupa’da birçok ülkede sona ereceğini hesaplayabiliyoruz. İki ay sonra Avrupa’da biterse üç ay sonra da Türkiye’de biter” tahmininde bulundu.





ÖLÜM YOĞUNLUKLARI





Ölçer, koronavirüs rakamlarını raporlaştırma yöntemlerini şöyle anlattı: “DSÖ her gün saat 12.00’de verileri açıklıyor. Biz yeni verileri eski verilerin üzerine ekleyerek günlük rapor oluşturuyoruz. İlk günden bu yana her ülke için milat tanımlıyoruz, her ülkenin miladı olarak da o ülkede ilk korona ölümünün gerçekleştiği günü kabul ediyoruz. Türkiye’de 33. gündeyiz. 33. günde İtalya, İsviçre, İspanya neredeydi bunlara bakıyoruz. Bunlara bakarken salt olay ve ölüm sayılarına değil ayrıca olay ve ölüm yoğunluklarına da bakıyoruz. Olay/ölüm yoğunluğu tanımlarından anlaşılması gereken 1 milyon nüfus başına düşen olay/ölüm sayılarıdır. Örnek vermek gerekirse 21 Nisan tarihinde Brezilya’da 113, Kanada’da 110 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Sayılar birbirine yakın gibi gözükmektedir. Ancak Kanada’nın nüfusunun 37 milyon olmasına karşılık Brezilya’nın nüfusunun 210 milyon olması bu 2 ülkenin ölüm yoğunlukları arasında yaklaşık 5.5 misli fark yaratıyor.”





ÇOK CİDDİ UYARI





Polimetre’nin Korona Günlük Raporu, DSÖ’nün her gün Türkiye saatiyle 12.00 sıralarında yayımlanan istatistiki bilgileri esas alınarak hazırlanmış.





Türkiye’nin toplam vaka sayılarında 7. sırada, toplam ölüm sayılarında 12. sırada olduğu belirtilen raporda şu değerlendirmelerde bulunuluyor: “Günlük olay sayısında Türkiye dünyada ABD ve İngiltere’den sonra 3. sıraya yükseldi. Bu çok ciddi bir uyarıdır. Türkiye’nin günlük olay sayıları sıralamasında, günlük ölüm sayıları sıralamasından daha yukarıda yer alması, önümüzdeki günlerde ölüm sıralamasındaki yerimizin daha yukarılara çıkacağına işaret etmektedir. Bugünkü verilere göre olay sayısında 3. sıraya çıkmış olmamız vahim bir durumdur.”





3 AY SONRA BİTER





Türkiye’yi demokrasi endeksindeki ülkelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirdiklerini anlatan Mehmet Günal Ölçer, ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi: “İspanya’nın ölüm ivmesine baktığımızda, ivmenin negatif olduğu ve süreklilik arz ettiği görülmektedir. İspanya’nın ortalama ölüm hızının, ortalama ivmeye bölünmesi halinde İspanya’da ölümlerin ne zaman sona ereceğini hesaplamak mümkün olur. Kabaca rakamlarla konuşacak olursak bu 800/20=40 günü işaret etmektedir. Ben matematik mühendisiyim rakamları yorumlayarak bakıyorum. İki ay sonra bu gidişi sürdürürse adını andığım ülkelerde sevindirici haberleri görürüz. İki ay sonra Avrupa’da biterse üç ay sonra da Türkiye’de biter.”