İşte 15 Temmuz'un planlayıcısı ve yöneticisinin Erdoğan rejimi olduğunu gösteren 100 kanıt

AKP rejiminin Ajansı olan AA, 15 Temmuz sonrası Gülen Hareketi’ne yönelik yürütülen ‘soykırım’ uygulamalarının bilançosu duyurdu.





Habere göre, Emniyetin verilerine göre 390 bin 354 kişi suç olmayan gerekçelerle gözaltına alındı. Aralarında ev kadını, 13-15 yaşında çocuklar ve ağır hasta insanların da bulunduğu 113 bin 837 kişi de tutuklandı.





15 Temmuz sonrası Gülen hareketi mensuplarına yönelik soykırım uygulamalarında resmi rakamlara göre, 400 bin insan etkilendi. Binlerce mağdur insan bu süreçte ya cezaevinde yada mesleği dışında iş yaparken çeşitli nedenlere hayatını kaybetti. Bir kısmı için cadı avından kurtulmak isterken ege ve meriç’in sularında çocukları ile birlikte vefat etti.





15 Temmuz Erdoğan’ın Bilgisi Dahilinde Organize Edildi





İşte bu gerçekleri anlatmak için yola çıkan 15 Temmuz Platformu da, masum insanlara kurulan tuzaklarla ilgili gerçekleri kamuoyuna duyurmak amacıyla araştırma ve çalışmalarına devam ediyor. Platformun resmi hesabı olan @Platform15Tem tarafından yapılan açıklamada, “9 yılda biriken tüm veriler sayfamızda…” ifadesiyle birlikte, 15 Temmuz’un iç yüzüne dair gerçeklerin yer aldığı çalışmaya bağlantı verildi. Medium üzerinden erişilebilen dosyada, darbe girişiminin AKP hükümetinin bilgisi dahilinde organize edildiğine dair 100 somut bilgi ve analiz yer alıyor.





Çalışmada, 15 Temmuz gecesi yaşanan askerî hareketliliğin, emir-komuta zinciri içinde olmayan bir yapıyla kasten yönlendirildiği; bazı kilit isimlerin olayları önceden bildiği ve buna rağmen müdahale etmediğe dikkat çekiliyor . Ayrıca, o geceye dair kamuoyuna açıklanmayan birçok detayın, özellikle resmi belgeler, video kayıtları, tanık anlatımları ve çelişkili hükümet açıklamalarıyla destekleniyor.





Platformun sunduğu 100 maddelik belge, sadece darbe gecesine değil, öncesinde yaşanan istihbarat zafiyetleri, kritik atamalar, siyasi hesaplaşmalar ve yargı süreçlerine de ışık tutmayı hedefliyor.





15 Temmuz Platformu, hazırladığı çalışmanın, Türkiye’de hukuk, demokrasi ve hesap verebilirlik açısından yeniden değerlendirme yapılmasına katkı sağlamasını amaçladığını belirtiyor.





Platformun ilgili dosyasına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:







