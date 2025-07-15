Samanyolu Haber /Gündem / İşte 15 Temmuz'un planlayıcısı ve yöneticisinin Erdoğan rejimi olduğunu gösteren 100 kanıt /15 Temmuz 2025 00:44

İşte 15 Temmuz'un planlayıcısı ve yöneticisinin Erdoğan rejimi olduğunu gösteren 100 kanıt

Yarın 15 Temmuz’un dokuzuncu yıldönümü. Kumpas gecesinin arka planına ilişkin gerçekleri ortaya koyan 15 Temmuz Platformu, “15 Temmuz Projesi (100 Delil)” başlıklı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Platform, Erdoğan rejimi tarafından planlanan ve yönetilen bir sahte bayrak (false flag) operasyonu olduğunu kanıtlayan 100 somut bilgi ve belge sunuyor.

SHABER3.COM

AKP rejiminin Ajansı olan AA, 15 Temmuz sonrası Gülen Hareketi’ne yönelik yürütülen ‘soykırım’ uygulamalarının bilançosu duyurdu.

Habere göre, Emniyetin verilerine göre 390 bin 354 kişi suç olmayan gerekçelerle gözaltına alındı. Aralarında ev kadını, 13-15 yaşında çocuklar ve ağır hasta insanların da bulunduğu 113 bin 837 kişi de tutuklandı.

15 Temmuz sonrası Gülen hareketi mensuplarına yönelik soykırım uygulamalarında resmi rakamlara göre, 400 bin insan etkilendi. Binlerce mağdur insan bu süreçte ya cezaevinde yada mesleği dışında iş yaparken çeşitli nedenlere hayatını kaybetti. Bir kısmı için cadı avından kurtulmak isterken ege ve meriç’in sularında çocukları ile birlikte vefat etti.

15 Temmuz Erdoğan’ın Bilgisi Dahilinde Organize Edildi

İşte bu gerçekleri anlatmak için yola çıkan 15 Temmuz Platformu da, masum insanlara kurulan tuzaklarla ilgili gerçekleri kamuoyuna duyurmak amacıyla araştırma ve çalışmalarına devam ediyor. Platformun resmi hesabı olan @Platform15Tem tarafından yapılan açıklamada, “9 yılda biriken tüm veriler sayfamızda…” ifadesiyle birlikte, 15 Temmuz’un iç yüzüne dair gerçeklerin yer aldığı çalışmaya bağlantı verildi. Medium üzerinden erişilebilen dosyada, darbe girişiminin AKP hükümetinin bilgisi dahilinde organize edildiğine dair 100 somut bilgi ve analiz yer alıyor.

Çalışmada, 15 Temmuz gecesi yaşanan askerî hareketliliğin, emir-komuta zinciri içinde olmayan bir yapıyla kasten yönlendirildiği; bazı kilit isimlerin olayları önceden bildiği ve buna rağmen müdahale etmediğe dikkat çekiliyor . Ayrıca, o geceye dair kamuoyuna açıklanmayan birçok detayın, özellikle resmi belgeler, video kayıtları, tanık anlatımları ve çelişkili hükümet açıklamalarıyla destekleniyor.

Platformun sunduğu 100 maddelik belge, sadece darbe gecesine değil, öncesinde yaşanan istihbarat zafiyetleri, kritik atamalar, siyasi hesaplaşmalar ve yargı süreçlerine de ışık tutmayı hedefliyor.

15 Temmuz Platformu, hazırladığı çalışmanın, Türkiye’de hukuk, demokrasi ve hesap verebilirlik açısından yeniden değerlendirme yapılmasına katkı sağlamasını amaçladığını belirtiyor.

Platformun ilgili dosyasına  aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte 15 Temmuz'un planlayıcısı ve yöneticisinin Erdoğan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:34:22