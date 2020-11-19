İşte 2020'nin en kolay şifreleri

Şifre yöneticisi NordPass, ihlal sayısı ve kırılma süresine göre 2020'nin en kötü şifrelerini açıkladı. Zirvede "123456" var.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılı internet kullanımının en çok arttığı yıl oldu. Kullanıma arttıkça bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde şifre ihlalleri de katlandı.





2019 yılında yayınlanan listeyle benzerlik gösteren bu yılki listenin zirvesinde "123456" yer alıyor. NordPass'in açıklamasına göre bu şifre 2020 yılında 23 milyondan fazla kez ihlal edilmiş.





İŞTE 2020 YILININ EN KOLAY ŞİFRELERİ:





123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122