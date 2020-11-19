Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte 2020'nin en kolay şifreleri /19 Kasım 2020 15:54

İşte 2020'nin en kolay şifreleri

2020'nin en kötü şifreleri açıklandı. Listenin başında her zaman olduğu gibi "123456" var.

SHABER3.COM

Şifre yöneticisi NordPass, ihlal sayısı ve kırılma süresine göre 2020'nin en kötü şifrelerini açıkladı. Zirvede "123456" var. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 2020 yılı internet kullanımının en çok arttığı yıl oldu. Kullanıma arttıkça bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde şifre ihlalleri de katlandı. 

2019 yılında yayınlanan listeyle benzerlik gösteren bu yılki listenin zirvesinde "123456" yer alıyor. NordPass'in açıklamasına göre bu şifre 2020 yılında 23 milyondan fazla kez ihlal edilmiş.

İŞTE 2020 YILININ EN KOLAY ŞİFRELERİ:

123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122
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