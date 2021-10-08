Samanyolu Haber /Gündem / İşte 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan gazeteciler /08 Ekim 2021 12:48

İşte 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan gazeteciler

Nobel Komitesi, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü Filipinli gazeteci Maria Ressa ile Rus gazeteci Dimitri Muratov'a verdi.

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Gazetecilerin, kendi ülkelerinde "ifade özgürlüğü için gösterdikleri mücadeleden" ötürü ödüle layık görüldükleri açıklandı.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "2021 Nobel Barış Ödülü, 'demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı' Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi" ifadeleri yer aldı.


Ödül komitesinin Başkanı Berit Reiss-Andersen ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ressa ve Muratov'un demokrasinin ve basın özgürlüğünün giderek daha elverişsiz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada bu ideali savunan tüm gazetecilerin temsilcileri" olduklarını söyledi.

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, Dünya Sağlık Örgütü ve çevre aktivisti Greta Thunberg, bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilenler arasında yer alıyordu.

Ödül töreni 10 Aralık'ta başkent Oslo'da düzenlenen törenle sahibine takdim edilecek.
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