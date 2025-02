İşte 2025 BAFTA Ödülleri sahipleri

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından verilen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleştirilen 78. BAFTA töreninin en büyük kazananlarından biri Ralph Fiennes'in başrolünü oynadığı Papalık konulu gerilim filmi 'Conclave' olurken, En İyi Film ve En İyi İngiliz Filmi dahil olmak üzere dört ödül kazandı.



Edward Berger'in yönettiği film, bu yılki BAFTA törenine 12 adaylıkla girerek en yüksek adaylık oranına ulaştı ve önümüzdeki ay da Oscar'a katılmaya hazırlanıyor.



Berger yaptığı konuşmada, "Demokrasinin krizde olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bizi bir araya getiren kurumlar birbirimizden ayırmak için kullanılıyor. Bazen inancı korumak zor oluyor, biz de bu yüzden film yapıyoruz," ifadelerini kullandı.



Macar bir mimarı konu alan epik dram 'The Brutalist' ise yine dört ödülle gecenin bir diğer kazananı oldu. Brady Corbet'e En İyi Yönetmen ve Adrien Brody'ye En İyi Erkek Oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere toplam dört ödül kazandırarak Conclave ile skoru eşitledi.



Brody, törenden eli boş dönen Bob Dylan biyografisi 'A Complete Unknown'un yıldızı Timothee Chalamet'nin yanı sıra yedi kez BAFTA adayı olan ve geçmişte de ödül kazanan Ralph Fiennes'in güçlü oyunculuğu ile mücadele etti.



En iyi kadın oyuncu ödülünü Brooklyn yapımı trajikomedi ve Altın Palmiye ödüllü "Anora" ile Mikey Madison kazandı.



Kieran Culkin, Jesse Eisenberg'in 'A Real Pain' filmindeki rolüyle yardımcı oyuncu ödülünü kazanırken, Zoe Saldana da İngilizce olmayan En İyi Film ödülünü alan 'Emilia Perez' ile ödülü evine götürdü.



Geçtiğimiz ay 'Emilia Perez,' En İyi Kadın Oyuncu dalında Karla Sofia Gascon'un da aralarında bulunduğu 13 dalda aday gösterilerek Oscar'da tüm zamanların en çok aday gösterilen İngilizce olmayan filmi oldu. Filmin yıldızı, Oscar'a aday gösterilen ilk transseksüel oyuncu oldu ve sahne 2025'in ödül sezonunu kapatacak tarihi bir galibiyet için hazırlandı.



Ancak Gascon'un İslam'ı "enfeksiyon yuvası" olarak nitelendirdiği, George Floyd'u "uyuşturucu bağımlısı bir dolandırıcı" olarak etiketlediği ve Oscar ödüllerinde çeşitliliğin artırılmasını eleştirdiği eski sosyal medya paylaşımları yeniden ortaya çıktı ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.



Netflix o zamandan bu yana filmin ödül şansını kurtarmak için onu tanıtım materyallerinden silerek araya mesafe koydu. Gascon'un 2 Mart'ta Los Angeles'ta yapılacak Oscar törenine katılıp katılmayacağı henüz belli değil.



Aardman'ın animasyon macera filmi 'Wallace ve Gromit: Vengeance Most Fowl,' En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Aile ve Çocuk Filmi ödüllerini alırken, Bilimkurgu destanı 'Dune: Part Two' ise Ses ve Görsel Efektler dallarında ödülü eve götürdü.



'Willow' ve 'Return of the Jedi' filmlerinde rol alan Warwick Davis, sinema kariyeri ve daha kapsayıcı bir film endüstrisi yaratmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle akademinin en büyük ödülü olan BAFTA Fellowship'i aldı. 1,1 metre boyundaki aktör, 1,5 metrenin altındaki aktörleri desteklemek için bir yetenek ajansı kurdu çünkü "kısa boylu aktörlerin yetenekleriyle değil, sadece boylarıyla tanındıklarını" belirtti.



Davis ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, "Bu başıma gelen en iyi şey - ve ben 'Star Wars'ta oynadım," dedi.



Bu yılın Yükselen Yıldız ödülü TV draması 'Industry,' Londra yapımı romantik komedi 'Rye Lane' ve Ridley Scott'ın yakında gösterime girecek olan 'Alien: Romulus' filmindeki rolleriyle beğeni toplayan 31 yaşındaki David Jonsson'a gitti. Sahnede ödülü kabul eden Jonsson, "Yıldız mı? Bilmiyorum. Ama sanırım yükseliyorum."



İşte 2025 BAFTA kazananlarının tam listesi:



En iyi film - Conclave



En İyi İngiliz filmi - Conclave



Bir İngiliz yazar, yönetmen veya yapımcı tarafından yapılan ilk olağanüstü çalışma - Kneecap, Rich Peppiatt (Yönetmen, Yazar)



İngilizce olmayan en iyi film - Emilia Perez



En iyi belgesel - Super/Man: The Christopher Reeve Story



En iyi animasyon filmi - Wallace ve Gromit: İntikam En Fowl



En iyi çocuk ve aile filmi - Wallace ve Gromit: İntikam Çok Korkunç



En iyi yönetmen - Brady Corbet (The Brutalist)



En iyi özgün senaryo - A Real Pain



En iyi uyarlama senaryo - Conclave



En iyi başrol oyuncusu - Adrien Brody (The Brutalist)



En iyi başrol oyuncusu - Mikey Madison (Anora)



En iyi yardımcı kadın oyuncu - Zoe Saldaña, Emilia Pérez



En iyi yardımcı erkek oyuncu Kieran Culkin, Gerçek Bir Acı



En iyi oyuncu seçimi - Anora



En iyi sinematografi - The Brutalist



En iyi kurgu - Conclave



En iyi kostüm tasarımı - Wicked



En iyi makyaj ve saç - The Substance



En iyi özgün müzik - The Brutalist



En iyi prodüksiyon tasarımı - Wicked



En iyi ses - Dune: İkinci Bölüm



En iyi özel görsel efektler - Dune: İkinci Bölüm



En iyi İngiliz kısa animasyonu - Wonder



En iyi İngiliz kısa filmi - Taş, Kağıt, Makas



Yükselen yıldız ödülü - David Jonsson