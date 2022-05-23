İşte 3 büyük şehirde yaşanan dudak uçuklatan konut fiyatı artışı

Piyasa şartlarında artış gösteren inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.





Son olarak açıklanan Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre fiyatlar İstanbu'da yüzde 122, Ankara'da yüzde 111 ve İzmir’de de yüzde 105 oranlarında artış gösterdi.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artarak 347.5 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110.0, reel olarak ise yüzde 29.7 oranında arttı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artarak 347.5 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110.0, reel olarak ise yüzde 29.7 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29.7 oranında artış gösterdi.