İşte 5 Dakikada günün bütün gelişmeleri

















TÜRKİYE HALA AMİRALLERİN İMZALADIĞI BİLDİRİYİ TARTIŞIYOR





Amiraller itirafçı oldu





104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi hakkında yayımladığı ortak açıklamanın ardından, gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri henüz alınmadı.

Tartışma çıkaran bildiride imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen isimlerden Celal Ülgen herkesin bir kişiyi işaret ettiğini açıkladı

Ülgen, Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi" dedi.





Emekli amiraller neyle suçlanıyor?





Gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadelerinin yarın alınması bekleniyor.





Emekli amiraller hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen soruşturma açılmıştı.

Amiralerin imzaladığı bildiri TBMM'de grup toplantılarının da gündemindeydi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bildiriye ilişkin olarak "Bu bildiri açık bir darbe çağrısıdır" iddiasını tekrarlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çıkartılan tartışmanın iktidarı gündem değiştirme çabasında olmakla suçladı





AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ TÜRKİYE'DE







AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Michel sosyal medya paylaşımında, “Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli” dedi.





AB, Mart ayındaki liderler zirvesinde, Türkiye'ye yaptırım kararı almamış yeni bir müzakere süreci başlamasının önü açılmıştı





Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başta Doğu Akdeniz, Göçmenlerle ilgili problemler ve Türkiye'deki İnsan Hakları ihlalleri ile ilgili bir dizi problemler bulunuyor









ABD’NİN TÜRKİYE YAPTIRIMLARI DEVREYE GİRİYOR





ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının yarın uygulamaya başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin Rusya'dan S400 füzelerini alması sebebiyla uygulanacak yaptırm kararı eski Başkan Trump döneminde alınmıştı.





ABD'nin yaptırımları Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine uygulanacak.





ABD'li yetkililer Türkiye S400 leri yurt dışına çıkarmazsa yaptırımların daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor .













KORONA VAKALARINDA ARTIŞ DÜŞÜNDÜRÜYOR





Türkiyeve Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor. Türkiye'de bir çok uzman Ramazan'da tam bir kapanma isterken Diyanet'ten ilginç bir karar geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü önlemleri kapsamında teravih namazlarını camilerde toplu olarak kılınmayacağını , evde kılmanın uygun olacağına karar verdiklerini duyurdu.





Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı. Buna göre Umre yapacak Müslümanların corona virüsüne karşı bağışıklık kazanması gerekiyor. Buna göre kişilerin ya aşı olması, ya da daha önce hastalığı atlatmış olması isteniyor.





ANNESİ VE BABASI HAPİSTE OLAN KANSER HASTASI ÇOCUĞUN DRAMI





Sanatçı Suavi, lenf kanseri tedavisi gören Hakan Dağdeviren’in annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istedi. Suavi, “12 yaşında çocuğa diren demek utanç veriyor ama diren be Hakan. Direnmek yaşamaktır canım kardeşim. Kimseye ayıp yüklemiyorum, ricamın dikkate alınmasını istiyorum. Yalvarıyorum daha napayım” dedi.





Avrupa Adalet İnisiyatifi’nin Youtube yayınına katılan Sanatçı Suavi, annesi ve babası tutuklu lenf kanseri Hakan Dağdeviren’in annesinin yanında olmasını sağlayacak bir çözümün bulunmasını istedi.



