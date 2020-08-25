İşte 6 Su hortumunun hayrete düşüren videosu

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 24 Ağustos Pazartesi günü (bugün), Marco adlı tropikal fırtınanın ABD’nin güney kıyısındaki eyaletlerden Louisiana’yı vurabileceğini ifade ediyordu. Ancak Marco’dan önce Louisiana kıyılarında iki ayrı fırtına karşı karşıya geldi ve izlemesi hem keyif veren hem de dehşete düşüren muhteşem bir doğa olayı ortaya çıktı.





Meksika Körfezi’nin Louisiana kıyılarında karşı karşıya gelen fırtınalar, birbirine oldukça yakın 6 su hortumu oluşmasına neden oldu. Felaket konulu bir Hollywood filminden alınmışçasına sahneler sunan hortumlar, hem görsel bir şölen hem de korkunç bir manzara sunuyor.







