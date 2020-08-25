Samanyolu Haber /Gündem / İşte 6 Su hortumunun hayrete düşüren videosu /25 Ağustos 2020 08:27

İşte 6 Su hortumunun hayrete düşüren videosu

Meksika Körfezi'nde yan yana ortaya çıkan 6 su hortumu, hem doğanın gücüne hayran bırakıyor hem de insanı dehşete düşürüyor. Hortumlar, Meksika Körfezi'ni vurması beklenen Marco kasırgasının habercisi niteliğinde.

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 24 Ağustos Pazartesi günü (bugün), Marco adlı tropikal fırtınanın ABD’nin güney kıyısındaki eyaletlerden Louisiana’yı vurabileceğini ifade ediyordu. Ancak Marco’dan önce Louisiana kıyılarında iki ayrı fırtına karşı karşıya geldi ve izlemesi hem keyif veren hem de dehşete düşüren muhteşem bir doğa olayı ortaya çıktı.

Meksika Körfezi’nin Louisiana kıyılarında karşı karşıya gelen fırtınalar, birbirine oldukça yakın 6 su hortumu oluşmasına neden oldu. Felaket konulu bir Hollywood filminden alınmışçasına sahneler sunan hortumlar, hem görsel bir şölen hem de korkunç bir manzara sunuyor.


Hortumların kıyıdan uzakta ortaya çıkması, söz konusu doğal afet sırasında can ve mal kaybı yaşanmamasını sağladı. Yine de ABD’de kasırga sezonu açılmak üzere olduğundan yetkililer, yerel halkı doğal afetlere hazırlı olmaları konusunda uyarmaya başlamış durumdalar.

Tropikal iklime sahip olan ve ekstrem hava olaylarına müsait iklimlerde birbirine yakın 6 hortum gibi tuhaf ama ilgi çekici olaylar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz dönemde ABD’nin teksas eyaletinde aynı yere 8 saniyede 11 yıldırım birden düşerken, Brezilya’da 2018’de kaydedilen bir şimşeğin yaklaşık 709 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun şimşeği olduğu bildirilmişti.
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