Samanyolu Haber /Spor / İşte A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri /30 Nisan 2021 22:46

İşte A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımı'nın karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası H Grubu'nda yer alan millerin rakipleri; Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan oldu.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde 51 takım 9 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımların doğrudan finallere gideceği elemelerde en iyi 3 grup ikincisi direkt olarak play off 2.turuna katılacak. Diğer altı grup ikincisi play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Rakiplerini eleyen 3 takım, play-off 2. turunda doğrudan yer alan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. Rakiplerini eleyen 3 takımdan eleme ve play-off 2. tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip iki takım da finallere katılmaya hak kazanacak. Diğer takım ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.
51 ülkenin katıldığı kura çekimi sonunda 9 grup belirlendi. 6 grupta altışar takım yer alırken, 3 grup beşer takımdan oluştu. Eleme maçları Eylül 2021 - Eylül 2022 arasında yapılacak. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Gürcistan
B Grubu: İspanya, İskoçya, Ukrayna, Macaristan, Faroe Adaları
C Grubu: Hollanda, İzlanda, Çekya, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi
D Grubu: İngiltere, Avusturya, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg
E Grubu: Danimarka, Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Malta, Karadağ
F Grubu: Norveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Kosova, Ermenistan
G Grubu: İtalya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Litvanya
H Grubu: Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail, Türkiye, Bulgaristan
I Grubu: Fransa, Galler, Slovenya, Yunanistan, Kazakistan, Estonya
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