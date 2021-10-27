İşte, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçilsi

Eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake 19 Ekim’de de Senato Dış İlişkiler Komisyonu onayını almıştı.







haberine göre, Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona senatörü olarak görev yaptı, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulundu. VOA'nıngöre, Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona senatörü olarak görev yaptı, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulundu.

Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli oldu.Jeff Flake emekliliğinin ardından, Trump’ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazdı.Eski Cumhuriyetçi senatör, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı.Jeff FlakeİLGİLİ HABERLEREski Cumhuriyetçi Senatör Ankara Büyükelçisi AdayıFlake, Biden’a destek veren 20’nin üzerinde Cumhuriyetçi Kongre üyesinden biriydi.Flake görevi deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak. Satterfield, iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapıyor.Flake’in bu göreve aday gösterilmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zor dönemlerinden birine denk geliyor. İki NATO müttefiki arasında birçok konuda anlaşmazlık yaşanıyor.ABD’nin Suriye’de YPG’ye desteği ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ilişkilerde gerilim yaratan sorunların başında geliyor. Washington bu alım üzerine Ankara'ya yaptırımlar getirmiş ve F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından Türkiye'yi çıkarmıştı.İLGİLİ HABERLER"Rusya'dan Silah Alımı Ek Yaptırımları Tetikleyebilir"Jeff Flake Senato'daki oturumda yeni yaptırım uyarısı yapmıştıFlake Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki adaylık oturumunda da, Türkiye’nin Rusya’dan ek silah alımının Ankara’ya karşı ABD’nin CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) altında yeni yaptırımlar getirmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.Jeff Flake, Türkiye ve ABD’nin birlikte çalıştığı birçok konu olduğunu söylemiş, Ukrayna, Gürcistan, Suriye’ye insani yardımlar, Afganistan gibi konuları sıralamış ancak Ankara’nın insan hakları karnesini eleştirmişti. Flake, Türkiye’de Çin hariç tüm ülkelerdekinden fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğuna da dikkat çekmişti.