Samanyolu Haber /Dünya / İşte ABD'nin elindeki nükleer başlık sayısı /06 Ekim 2021 21:56

İşte ABD'nin elindeki nükleer başlık sayısı

Soğuk Savaş zamanında dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine getiren füze başlıkları konusunda bir açıklamanın geldiği ABD Dışişleri Bakanlığı cephesi, ülkede bulunan nükleer savaş başlığı sayısını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD'nin stokunda 3.750 nükleer savaş başlığı var ve bunlardan 2 bin adedi sökülmeyi bekliyor.

"ABD Nükleer Silah Stoklarında Şeffaflık" bilgi formunun yayınlanması, Biden yönetiminin ABD’nin de katıldığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması konferansının 2022 toplantısı öncesinde geldi. Anlaşmaya taraf olan nükleer güçler, imzalayan her ülkenin silahsızlanma taahhütlerini gözden geçirecek.

"Yeni nükleer silahlara ihtiyaç yok"

2020’deki başkanlık kampanyası sırasında, Joe Biden, ABD'nin yeni nükleer silahlara ihtiyacı olmadığını ve yönetiminin nükleer silahlara olan bağımlılığımızı ve aşırı harcamalarımızı azaltırken güçlü, güvenilir bir caydırıcılık sağlamak için çalışacağını söylemişti.

Bununla birlikte, Biden ilk bütçe talebinden sonra, Trump yönetiminin bıraktığı harcama planlarının tamamına devam etmeyi önerdiği için eleştirilmişti.

"Biden'in silah bütçesi nükleer silahları azaltma taahhüdü ile tutarsız"

Silah Kontrol Derneği (ACA), Biden'ın bütçe talebini "nükleer silahların ABD politikasındaki rolünü azaltma ve Rusya ve belki de Çin ile yeni risk azaltma ve silah kontrol düzenlemeleri arzusu" ile tutarsız olarak nitelendirdi.

Salı günkü açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2020 itibariyle ABD nükleer stoğunda 3,750 nükleer savaş başlığı olduğunu ve 1967'deki maksimum 31.255 sayısından yüzde 88'lik bir düşüş olduğunu kaydetti.
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