İşte ABD'nin ilk Kızılderili Bakanı Deb Haaland

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 70 bin personeli bulunan İçişleri Bakanlığı öncelikle federal düzeyde ülkedeki iç idareden sorumlu bakanlık olarak görev yapıyor. Doğa rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi, kaya gazı sondajları (Fracking), milli parklar gibi konular bu bakanlığın sorumluluğunda bulunuyor.







Yaklaşık 1,9 milyon yerli ile ilgili önemli konular da İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor.