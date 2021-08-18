Samanyolu Haber /Gündem / İşte Gül'ün, Erdoğan’a yazdığı mektubun ilginç şifreleri /18 Ağustos 2021 10:55

İşte Gül'ün, Erdoğan’a yazdığı mektubun ilginç şifreleri

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda görüştüğü ihtimalini gündeme getirdiği bugünkü yazısında, “Bence, bugün için net olan tek şey; Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu Fehmi Koru’nun eline tutuşturup köşesinde kaleme aldırmış!.. Gül, ‘Cumhurbaşkanlığını istiyorum’ demiş” dedi.

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Takan, gazeteci Fehmi Koru’nun 13 Ağustos’ta “İktidar muhalefetin cumhurbaşkanı adayını merak ediyor; bense onların kimi aday göstereceği merakındayım” başlığıyla kaleme aldığı yazısına dikkati çekti. “Yazıdaki çok iyi bildiğim ayak izlerini takip edince oldukça önemli bilgilere ulaştım. Abdullah Gül cephesindeki kaynaklarımın anlattıklarına göre şu soruların cevap bulması gerekiyor” diyen Takan şu soruları yöneltti:

-Savunma Bakanı Hulusi Akar yakınlarda Abdullah Gül’e bir ziyarette bulundu mu?

-O ziyaretin arkasından ikinci bir ziyaret gerçekleşti mi?

-İlk ziyaret, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde, ikinci ziyaret ise ondan habersiz mi yapıldı?

-İkinci ziyaret habersiz yapılmış ise  Erdoğan, Akar’a neler söyledi? Akar, kendisini nasıl savundu?

-Görüşmelerin içeriği neydi?

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hulusi Akar- Abdullah Gül görüşmelerine onay verdi mi?

-AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partinin önemli kadroları ile yaptığı bir toplantıda genel başkanlık için yerine Numan Kurtulmuş’u düşündüğünü söyledi mi?

“Derin AKP kaynıyor… Homur homur homurdanalar da var… Kağıt kalem ellerinde formül üzerine formül üretenlerde” diyen Takan, “Fehmi Koru elçilik işlerinde üstattır… Kamuoyu, onu Fethullah Gülen ile Tayyip Erdoğan arasında getirip götürdüğü mektuplardan çok iyi tanır!.. Dur bakalım ne olacak?..” ifadesini kullandı.
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