İşte Abramovich'in ultra lüks yatlarının demirlediği Türk limanları

Bir önceki gün Abramovich'in diğer bir lüks yatı Bodrum kıyılarına demirlemişti.



Marine Traffic verilerine göre, Rus milyarderin Eclipse adlı 162.5 metre uzunluğundaki, Bermuda bandıralı devasa yatı Girit ve Rodos Adası'nı geçtikten sonra bağlı bulunduğu limandan yaklaşık 3 kilometre öteye Marmaris istikametine doğru yol almıştı.



Rus oligarkın Solaris adlı yatıysa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara sularından uzakta Bodrum limanında demirlemişti.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında AB devletleri ve İngiltere Rus oligarkların mal varlıklarına ve yatlarına el koymuştu.



Abramovich'in bu iki yattan birinde olduğuna dair bir işaret yok. Rus milyarder geçen hafta İstanbul'dan özel jetiyle Moskova'ya gitmişti.