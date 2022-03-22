Samanyolu Haber /Gündem / İşte Abramovich'in ultra lüks yatlarının demirlediği Türk limanları /22 Mart 2022 10:56

İşte Abramovich'in ultra lüks yatlarının demirlediği Türk limanları

Rus milyarder Roman Abramovich'in dev yatı, bir liman kaynağının verdiği bilgiye göre Marmaris kıyısına demirledi.

SHABER3.COM

Bir önceki gün Abramovich'in diğer bir lüks yatı Bodrum kıyılarına demirlemişti.

Marine Traffic verilerine göre, Rus milyarderin Eclipse adlı 162.5 metre uzunluğundaki, Bermuda bandıralı devasa yatı Girit ve Rodos Adası'nı geçtikten sonra bağlı bulunduğu limandan yaklaşık 3 kilometre öteye Marmaris istikametine doğru yol almıştı.

Rus oligarkın Solaris adlı yatıysa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara sularından uzakta Bodrum limanında demirlemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında AB devletleri ve İngiltere Rus oligarkların mal varlıklarına ve yatlarına el koymuştu.

Abramovich'in bu iki yattan birinde olduğuna dair bir işaret yok. Rus milyarder geçen hafta İstanbul'dan özel jetiyle Moskova'ya gitmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Abramovich'in ultra lüks yatlarının demirlediği... Sonraki Haber >>

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:36