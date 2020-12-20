İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Günlerdir sosyal medya başta olmak üzere birçok basın yayın organında kadınların emniyet ve cezaevlerinde maruz bırakıldığı çıplak muayene işkencesi gündem yapılıyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Meclis'te yaptığı konuşmada Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını açıklamasıyla başlayan ve çığ gibi büyüyen protesto kampanyasına ise tek karşı çıkan AKP'li Özlem Zengin oldu. Zengin,"Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, çıplak arama olduğuna inanmıyorum" derken kendisinin 28 şubat döneminde yaşadıklarını anlatırken kullandığı ifadeler şu an dinleyenler tarafından riyakarca bulunuyor.





"20 DAKİKA BAŞIMI AÇTIM ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"





Zengin bir belgeselde "avukatlık yaptıktan sonra araya bir zaman dilimi girdi, başka işlerle uğraştım. Bir gün geldi artık mesleğimi icra etme kararımı verdiğimde, avukatlık ruhsatnamesi almam gerekiyordu. Bu ruhsatnameyi almak için de başınız açık şekilde yemin etmeniz gerekiyordu. Bu mesleği hakkıyla icra etmeniz için yemin etmeniz gerekiyor. Yıllardır başımı örtüyorum, bir gün hayatımda 20 dakika başımı açtım. Bu yemin ettiğim, ruhsat aldığım gündü. Hiç bu kadar üzüldüğümü, aşağılandığımı, kırıldığımı açıkçası hatırlamıyorum" diye belirtmişti.







Zamanında başını açmanın kendisini üzdüğünü anlatan Zengin, yıllar sonra başka kadınların iç çamaşırlarını çıkarmak zorunda bırakılmasına karşı sesini yükseltmemesi dikkat çekti.