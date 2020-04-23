İşte AKP’nin 'sağlıkta devrim' yalanı

Sık sık iddia ettiklerini bu kez AKP sözcüsü Ömer Çelik salgınla ilgili konuşurken dile getirdi: "Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye’yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir."





Bebek ölüm hızı beklenenden yüksek, yaşam umudu beklenenden kısa





Bir ülkenin sağlıktaki durumunu ve sağlık politikalarının sonuçlarını değerlendirebilmek bakımından en önemli iki gösterge bebek ölüm hızı ile doğuşta beklenen yaşam süresidir.





Türkiye’nin bebek ölüm hızı 2016 için binde 10,9 iken, kişi başı gelirine göre beklenen ise binde 6,5’tur. Gerçek bebek ölüm hızı beklenenin %68'in de üzerinde.





Benzer durum, beklenen yaşam süresi için de geçerlidir. Yine 2016 için gerçekteki süre 75,8 yıl iken, kişi başı gelire göre beklenen 77,2 yıldır. Bu da 1,4 yıllık kayıp anlamına gelir.





Bu iki çok önemli göstergede beklenen düzeylere göre ortaya çıkan kayıplar AKP politikalarının halk sağlığına maliyeti olarak okunmalıdır.





Türkiye OECD liginde sağlıkta nal topluyor





OECD’nin yayımladığı "Health at a Glance 2019" raporuna göre, Türkiye'nin 36 üye ülke arasındaki durumu ise şöyle:





-1.000 kişiye düşen hekim sayısında sonuncu,

-Ulusal gelirden sağlık için ayırdığı paranın oranında sondan 3.,

-1.000 kişiye düşen hemşire sayısında sondan 6.,

-Yıllık kişi başı sağlık harcamasında sondan 7.,

-Sezaryen oranında 1.,

-Tip-2 diyabet sıklığında 2.,

-Sigara içme oranında 4.,

-Bebek ölüm hızında 7.,

-Düşük doğum ağırlığı sıklığında 9.,

-Kalp damar sistemi hastalıklarında 10.,

-Önlenebilir nedenlere bağlı ölüm hızında 11. sıradadır.





Devrim dedikleri işte budur.





Türkiye’nin salgındaki performansı da kötü





AKP sözcüsü Türkiye’nin salgın yönetiminde de başarılı olduğunu iddia ediyor.





Oysa Türkiye Covid-19 vaka sayısında Çin’i geride bıraktı, Avrupa altıncısı, dünya dokuzuncusu, üstelik yeterli sayıda test yapmıyor; ölümlerde Çin’le arayı hızla kapatıyor, dünya onuncusu, üstelik ölümleri DSÖ’nün istediği şekilde kodlamıyor.