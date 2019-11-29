İşte AKP’nin zengin çocukları paylaşımı: Şatafat ve lüks yaşam!

Sosyal medyada son iki gündür, bir ajansın çalışanlarının lüks yaşamı konuşuluyor.





Kalyon Ajans adlı organizasyon şirketinde çalışan gençlerin pahalı arabalar ve yatlarda çektirdiği fotoğrafların bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla teşhir edilmesinin ardından gözler çalıştıkları şirkete çevrildi.









Kalyon Ajans çalışanları düzenledikleri organizasyonlarda iktidara yakın isimlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmemiş.









Kalyon Ajans çalışanları paylaştıkları fotoğrafların sosyal medyada yer almasının ardından hesaplarını gizledi





2014 yılında 10 bin lira sermaye ile kurulan Muhtelif İşler Kreatif Ajans Limited Şirketi “Kalyon Ajans” markasıyla faaliyetini sürdürüyor.





Web sitesinde “Kalyon, kuruluşundan itibaren geçen kısa sürede adından söz ettiren 500’ü aşkın proje tamamladı” bilgisine paylaşan şirketin sahibi ise 1985 doğumlu Kemal Bilal Aydın.









Lise eğitimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kemal Bilal Aydın, 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı.





Belli bir dönem işletme müdürlüğü ve tercümanlık yapan Aydın, 2013 yılında ticarete atıldı.









Kalyon Ajans çalışanlarının Sedat Peker ile olan yakınlıkları da dikkat çekiyor





DEVLETİN ZİRVESİYLE ÇALIŞIYOR





Bir dönem Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetiminde de bulunan Kemal Bilal Aydın, halihazırda Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Kültür Sanat Koordinatörü görev yapıyor.









Prodüksiyon ve organizasyon alanlarında hizmet veren Kalyon Ajans'ın iş yaptığı kurumların çok büyük bir bölümünün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iktidara yakın sivil toplum kuruluşları olması dikkat çekiyor.





Ajansın web sitesinde referansları şöyle sıralanıyor:





Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, İbni Haldun Üniversitesi, Hak – İş, TÜRGEV, TÜGVA, KADEM, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı, Milli İrade Platformu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Sesric, Opet, Türk Medya, İstanbul Tasarım Merkezi.