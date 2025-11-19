İşte AKP Türkiye'si: 32.548 liralık Tarkan bileti için 100 bin kişi beklemede, asgari ücret 22.104 lira

Ünlü sanatçı Tarkan'ın ocak ayında İstanbul’da vereceği konser öncesi bilet krizi yaşandı. Sabah saatlerinde satışa çıkan biletler yoğun ilgi nedeniyle bilet satış hizmeti veren sitelerin çökmesine yol açarken, zar zor giriş yapabilen hayranlar ise fiyatları görünce şaşırdı.





SİTE ÇÖKTÜ

İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak megastarın biletleri sabah saat 11.00’de satışa çıkmıştı. Ancak kısa süre sonra biletlere yoğun talep olunca bilet sağlayıcı siteler çöktü.





Bilet almak için bekleyenler ise nihayet giriş yapabildikleri sayfada bilet fiyatlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.





BİLET FİYATLARINI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Bekleme listesinin 100 bin kişiye ulaştığı öğrenilirken, bilet ücretlerinin 17 bin TL'den başlayıp 32 bin 548 TL'ye kadar çıktığı kaydedildi.





Uzun zamandır bu konseri beklediklerini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise asgari ücreti de aşan bilet fiyatlarına tepki gösterdi.





Türkiye'de net asgari ücret 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Kayıt dışı çalışmak zorunda kalan birçok insan ise bu ücreti bile alamıyor.