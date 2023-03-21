İşte AKP'deki şokun fotoğrafı

İktidarın, Şimşek'i yeniden kadrosunda istediği ve ekonomik çevrelerine güçlü bir mesaj vermeyi amaçladığı için bütün medyaya haberler edildi.
AKP Genel Merkezinin önüne kamp kuran medya mensupları Mehmet Şimşek'in AKP'ye katılma açıklamalarını canlı yayında verme hazırlıkları yaptılar...
Genel Merkezde beklenti Şimşek AKP'ye katılacak ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak' için güçlü mesaj verecekti.
Mehmet Şimşek’in ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ ifade etmesi başta Erdoğan olmak üzere AKP'de şok etkisi yaptı.
Genel Merkez önünde kurulan platform boş kaldı.
Görüşmeden sonra gazetecilere görünmeden çıkan arka kapıdan çıkan Şimşek’in yerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuşmak zorunda kaldı
Çelik, Şimşek’in ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ ifade ettiğini ama ‘kendilerine katkı vermeye hazır olduğunu aktardığını’ söyledi.
ŞİMŞEK NASIL AYRILMIŞTI?
24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.
Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.
Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifa etmesiyle göreve getirilen Nureddin Nebati halen bu koltukta oturuyor.