İşte AKP'deki şokun fotoğrafı

Görüşmeden sonra gazetecilere görünmeden çıkan arka kapıdan çıkan Şimşek’in yerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuşmak zorunda kaldı

Çelik, Şimşek’in ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ ifade ettiğini ama ‘kendilerine katkı vermeye hazır olduğunu aktardığını’ söyledi.



ŞİMŞEK NASIL AYRILMIŞTI?

24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.





2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.





Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.





Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifa etmesiyle göreve getirilen Nureddin Nebati halen bu koltukta oturuyor.