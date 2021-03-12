İşte AKP'nin Bürükratının maaşı: 'Sekiz şirketten 150 bin lirayı bulan geliri var'

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye’nin Çiftlik Bank hikayesini sizinle paylaşmak üzere buradayım. Devlet eliyle, devletin kuruluşunun tefecilik yaptığını anlatmaya çalışacağım" dedi.





Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın aynı zamanda 8 şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirten Ağbaba, TKK'nın üst yönetimindeki yetkililerin eski AKP milletvekili olduğuna da dikkat çekti.





Veli Ağbaba'nın açıklaması şöyle:





TARIM KREDİ KOOPERATİFİ VE ZİRAAT BANKASI TEFECİLERİ SOLLADI

Çiftçiler 2020 sonu itibariyle 89 milyar 11 milyon kamu bankalarına, 22 milyar 240 milyon yabancı bankalara 11 milyar 690 milyon ise yerli özel bankalara borçlu. Toplam 122 milyar 941 milyon çiftçimizin borcu var. Her çiftçiye ortalama 68 bin 186 lira borç düşüyor. Aslında bu grup yasal tefeci bunların ismi de Tarım Kredi kooperatifleri. TKK piyasadaki tefecileri sollamış durumda. TKK ve Ziraat Bankası tefeciye rahmet okuyan cinsten işler yapıyor.





TARIM KREDİ KOOPERATİFİ YÜZDE 41 FAİZ UYGULUYOR

TKK geçmiş yıllarda yüzde 41 oranında faiz uyguluyordu. Dünyada bunu bir örneği yok. Çiftçiler ‘Faiz ödemekten ana paraya gelemedik’ diyorlar. Kendi bölgem Malatya’dan bir örnek vereyim, çiftçi olan 4 kardeş TKK’ya gidiyor, 220 bin lira kredi kullanıyorlar. 4 kardeş bugüne kadar 100 bin lirasını ödemişler. Tarım Kredi Kooperatifi, ‘535 bin lira öderseniz helalleşiriz’ diyor. Bir başka üreticimiz 2016 yılında 50 bin lira kredi çekmiş aralarda ödedikten sonra bugün kendinden vekalet ücretiyle birlikte tam 115 bin lira isteniyor.





NEREDEYSE TÜM YÖNETİM KURULLARINDA AKP’NİN VEKİL ESKİLERİ VAR

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin neredeyse tüm yönetim kurullarında AKP’nin vekil eskileri var. Bu çiftliğin baş tefecisi, yani birliğin Genel Müdürü eski AKP Milletvekili Fahrettin Poyraz. Bu şahıs, tam sekiz şirketin daha Yönetim Kurulu Başkanı. Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş. ve Bereket Katılım Hayat A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor. Çiftçi icralık, çiftçi kan ağlıyor; bu şahıs orada tam sekiz şirketten maaş alıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne atanan AKP eski vekillerinin buralardan ne kadar maaş ve huzur hakkı aldığını sorduk. Yanıt, “Ticari sır” oldu.





FAHRETTİN POYRAZ’IN SEKİZ ŞİRKETTEN 150 BİN LİRAYI BULAN GELİRİ VAR

Poyraz’ın aylık gelirini ben buradan sizlere açıklıyorum: Milletvekili emeklisi olduğu için 16 bin lira emekli maaşı, 40 bin liraya yakın Genel Müdür maaşı, üç ayda bir ikramiye, ortalama üç maaş tutarında yılda bir teşvik primi, Gübretaş’tan huzur hakkı olarak aylık 10 bin lira, aylık sağlanan toplam fayda 56 bin 547 lira. Yurt dışı, yurt içi harcırahlarla birlikte asgari 150 bin lirayı geçiyor. Diğer yönetiminde olduğu şirketlerden de para almadığını iddia ediyor. Bunu bilemiyoruz. Tam 150 bin liraya yakın. Çiftçi 3 kuruş borcunu ödeyemediği için evine, hayvanına çöken tefeciler, bu çiftliğin baş tefecisine 150 bin liraya yakın maaş veriyor.”





TOSUN BUNLARDAN DAHA NAMUSLU

Çiftliğin devamına baktığımız zaman aslında Türkiye’nin bir resmi. Şu çiftliğe bir bakın arkadaşlar. Hani bir Çiftlik Bank vardı, Tosuncuk vardı. Tosun bunlardan daha namuslu gözüküyor. Tosuna parayı gönlünle veriyorsun bunlar icrayla alıyor.





DANIŞMANINI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAPTI

Baş tefeci Genel Müdürün son icraatı ne biliyor musunuz? 15 gün önce, kendine bağlı Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna milletvekili iken danışmanlığını yapan kişi Davut Arpa’yı Genel Müdür Yardımcısı olarak atamak. Bu vekil eskileri kendileri yetmezmiş gibi, Tarım Kredi Kooperatifleri babalarının çiftliğiymiş gibi, danışmanlarını da arpalığa ortak ediyorlar. Koca kurumda, kooperatif geçmişi olan kimse yok. Hepsi yasal tefeci.





Ağbaba, üst yönetimde eski AKP Milletvekillerin bulunduğu tarım kurumları ve görevlerini şöyle açıkladı:





Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz aynı zamanda GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı.





TAREKS Vakfı Yönetim Kurulu başkanı, eski AKP Bilecik Milletvekili.





Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, eski AKP Bozüyük Seçim İşleri Başkanı.





GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak eski AKP Bursa Milletvekili.





GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Kirişçi, 22 Dönem Adana Milletvekili.





TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal eski AKP Trabzon Milletvekili.





TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek eski AKP Bayburt Milletvekili.





TARNET ve TARNET Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Akdağ, AKP eski milletvekili.





TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Âdem Tatlı eski AKP Giresun Milletvekili.





Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay eski AKP Kütahya Milletvekili.





TARKİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy eski AKP Gaziantep Milletvekili adayı.