İŞ'te AKP'nin hisselere çökme planı

CHP’nin Atatürk’ün vasiyetinden kaynaklı İş Bankası hisselerini Hazine’ye devretmek isteyen AKP yönetimi, bir yandan nasıl yasal düzenleme yapılabileceği üzerinde çalışırken bir yandan da CHP’nin Atatürk’ün vasiyetine uygun hareket etmediği konusunda kamuoyu oluşturmayı planlıyor. Bunun için çeşitli argümanlar üzerinde duran AKP, ilk olarak Atatürk’ün CHP’ye bıraktığı hisselerin kaynağının Kurtuluş Savaşı için Hindistan’dan gelen paralar olduğu, bunun da bir siyasi partiye verilebilecek para olmadığı söylemini dillendirecek. Yasalara göre siyasi partilerin ticaret yapamayacağını belirten AKP, İş Bankası’nın 32 iştirake ortak olduğu, CHP’nin de İş Bankası’ndaki hisseleri üzerinden bu iştiraklere ortaklığı bulunduğu tezini işleyecek. AKP, CHP’nin İş Bankası’ndan gelen kâr payını da Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu’na (TTK) verme konusunda sıkıntı çıkararak Atatürk’ün vasiyetine ihanet ettiği söylemini kullanacak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 2 yıldır zaman zaman dile getirdiği ancak somut bir adım atmadığı CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleriyle ilgili AKP yönetimi bu kez kapsamlı bir çalışma yürütüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyon, kamuoyu ve algı oluşturmaya yönelik çalışma yapıyor. 1938 yılından beri bu konuda yapılan tartışmalar, mahkeme kararları ve CHP’nin bankadan aldığı kâr payıyla ilgili hangi tasarruflarda bulunduğuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi araştıran partide, konuyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:





- Hindistan’dan gelen paralar: AKP yöneticileri, “Kurtuluş Savaşı sırasında Hindistan’dan gelen yardımların 500 bin TL’si kurtuluş mücadelesinde kullanıldıktan sonra bakiye kısmını Atatürk kamu malı olarak ayırıyor. Bu para devletin parasıdır. 1938’de tek parti iktidarı var. CHP demek aslında devlet demek. Atatürk güvendiği bir yol arkadaşına da verebilirdi bu görevi. Tek parti olduğu için CHP’nin bunu infaz etme kabiliyeti vardı. O dönem 3 siyasi parti olsaydı ya da Atatürk 1945’ten sonra vefat etmiş olsaydı zaten çok partili hayat olduğu için böyle bir durum olmayacaktı. CHP, sadece vasiyeti tenfiz için görevlendirilmişti” tezini savunuyor.





- Alacaklar için dava açıyorlar: CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseler nedeniyle “biz buradan para almıyoruz” dediğini kaydeden AKP yöneticileri, “Zaten o para bir siyasi partiye verilecek para değil, kamu malı. O zaman para almadığın yerde olmanın sana menfaati nedir? Atatürk, ‘Bu devleti devlet yapan dili ve tarihidir’ diyerek Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu kuruyor. İş Bankası’ndaki hisseler yoluyla da kâr payının bu iki kuruma verilmesini vasiyet ediyor. Ancak iki kurum, alacaklarını dava açarak CHP’den alabiliyor. TDK ve TTK alacakları için bizim bildiğimiz 3 tane dava açıyor. Alacaklarını dava yoluyla alıyor. Bu vasiyete aykırılıktır, hatta ihanettir” görüşünü dile getiriyor.









- CHP ticaret yapıyor: Siyasi Partiler Yasası’na göre siyasi partilerin ticaret yapamayacağını kaydeden AKP yöneticileri, İş Bankası’nın 2’si banka olmak üzere 32 iştirakta ortaklığı bulunduğuna dikkat çekiyor. AKP’ye göre, İş Bankası yönetiminde yer alan CHP’nin bu 32 iştirake de ortaklığı bulunuyor. AKP yönetcileri, “CHP bu 32 şirkette atama ve tayin işleri yapabiliyor” iddiasını savunuyor.





- Henüz bir karar yok: Yapılacak çalışmaların sonucuna göre İş Bankası’ndaki hisselerin CHP’den alınması konusunda bir yasa değişikliği yapılıp yapılmayacağına karar verecek olan AKP’de, “Şu anda bu konuda alınmış bir siyasi karar yok. Siyasi karar ortaya çıktığında vasiyete uygun bir formül getirilmiş olacak. Bu hisseler devletin olduğu için CHP yerine Hazine’nin temsilcilerinin yer alması gerekir” değerlendirmesi yapılıyor.