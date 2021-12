İşte AKP'nin kurguladığı üniversite sistemi: Eksi üç Kimya sorusu yaptı , Kimya bölümünü kazandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladığı günden beri ortaya çıkan kendi bölümlerine eksi netle veya 1’in altında netle girme problemi bu yıl da sürdü. Fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi bölümlerin yanı sıra ilahiyata da birin altında net yapanlar girdi. Bu yıl moleküler biyoloji ve genetik bölümü kazanıp YKS’de biyolojiden sıfırın altında net yapanlar dahi oldu.

Birgün Gazetesi'nin haberine göre AKP’nin her ile üniversite politikasıyla çoğalan üniversiteler ve YKS’deki sınav sistemindeki çarpıklık problemleri devam ettirdi. Daha önceki üç yılda üniversitede okudukları bölümlere eksi netle öğrenciler bulunuyordu. Fakat buna hiçbir çözüm üretilmedi ve görmezden gelindi. Bunun sonucunda bu yılki YKS’de de aynı şekilde öğrenciler kazandıkları bölümün sorularını yanıtlayamadı.

Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelilerin tercihlerine yardımcı olmak için oluşturduğu YÖK Atlas’ta yapılan son güncelleme bu durumun devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Fen bilgisi öğretmenliği kazanmasına rağmen bu alanın iki disiplini olan fizik ve kimyanın ikisinde birden 1’in altında net yapan öğrenciler üç üniversiteye girdi. Tarih bölümü okumasına rağmen hem YKS’nin ilk sınavı olan Temel Yeterlilik Testi’ndeki (TYT) Tarih-1’den hem de ikinci sınavı olan Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) Tarih 2’den 1’in altında net yaparak girilen üniversite sayısı onu geçti.





Öte yandan düşük netlerle girilen üniversitelerin çoğunluğunu AKP döneminde açılan üniversiteler oluşturdu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve diğer iktidar kurmaylarının her seferinde övündüğü ‘her ile üniversite’ politikasındaki çöküş bu yılki YKS’de net bir şekilde ortaya konuldu.





- Coğrafya kazanıp coğrafyadan bir veya altında net yapanların girdikleri üniversiteler ve net sayıları şöyle: Harran Üniversitesi 0,5, Kastamonu Üniversitesi 1, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1.





- Fen bilgisi öğretmenliğine yerleşmesine rağmen fizik veya kimyada 1 veya altına net yapanların girdiği üniversitelerin bazıları şöyle, Balıkesir Üniversitesi fizik -0,25, İnönü Üniversitesi fizik -0,25, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi fizik 0, Harran Üniversitesi fizik -0,75, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi fizik 0, Kırıkkale Üniversitesi, fizik 0, Atatürk Üniversitesi fizik -0,25.





-Bunun yanı sıra fen bilgisi öğretmenliği kazananların hem fizik hem kimyada 1’in altında kaldığı üniversiteler ise şöyle: Adıyaman Üniversitesi fizik 0, kimya 0; Uşak Üniversitesi fizik 0, kimya 0,25; Marmara Üniversitesi fizik 0, kimya1; Trabzon Üniversitesi fizik -2,75, kimya 0,25.





- Fizik bölümüne girmesine karşın fizikten birin altında net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 0,75, Gebze Teknik Üniversitesi -0,75, Marmara Üniversitesi 0,75, Ankara Üniversitesi -1, Yeditepe Üniversitesi 0,75, Süleyman Demirel Üniversitesi 0, Ege Üniversitesi -0,25, Adnan Menderes Üniversitesi -0,5,





-Kimya bölümünde ise 1 veya altında netle girilen bazı üniversiteler şöyle: Bursa Teknik Üniversitesi 0, Balıkesir Üniversitesi -0,5, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -0,25, Erciyes Üniversitesi 0,75.





-Bu tablodaki en çarpıcı sonuçlardan birisiyse tarih için oldu. Tarih bölümüne girenlerin bir kısmı hem TYT’de hem AYT’de sorularda birin altında kaldı. Bu üniversitelerin bazıları ve net sayıları şöyle: Ondokuz Mayıs Üniversitesi TYT Tarih 0,75, AYT Tarih -2; Artuklu Üniversitesi TYT 0,5, AYT Tarih -1,75; Erciyes Üniversitesi her ikisinde de 0; Abant İzzet Baysal Üniversitesi her ikisinde de 0; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi her ikisinde de 0,75; İnönü Üniversitesi TYT 0,5, AYT Tarih 0,75.





-İlahiyat fakülteleri de bu durumdan nasiplendi. 3 üniversitede ilahiyat kazananlar 1 veya altında net yaptı. O üniversiteler ve net sayıları şöyle: Hitit Üniversitesi 1, Yozgat Bozok Üniversitesi 1, Bayburt Üniversitesi 0.





-Birçok öğrencinin hayali olan moleküler biyoloji ve genetik bölümü de bu tabloda yer aldı. Bu bölüme girmesine rağmen biyolojiden 1 ve altında net yapanların girdiği üniversiteler ve net sayıları şöyle: Bartın Üniversitesi 0, İstinye Üniversitesi -0,5, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -0,25, Dicle Üniversitesi.





SINAV SİSTEMİ YANLIŞ KURGULANDI





Bu sorunun sınav sisteminden kaynaklandığını belirten Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi: “Sınav sistemi kurgulanırken yanlış kurgulandı. Matematik yapan herkes ciddi avantaj elde ediyor ve fizikten hiçbir soru çözmeden fizik öğretmeni olabiliyor. Sistemin puansal getirisinde bir aksaklık olduğu çok açık.”





Sonuçların ciddi problemler gösterdiğinin altını çizen Ünsal, “Öğrenciler açısından bakıldığında da problemli. Fizik ya da kimyadan eksi net yapıp fen bilgisi öğretmenliği okuyan bir insanın yetkinliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Elbette bu öğrenciler Üniversitede kendilerini geliştirebilirler ama yine de bu durum problemlidir. Sınav sistemindeki tek problem de bu değil. Örneğin felsefe okuyan TYT’de felsefe çözmüyor ama tarih kazanan çözüyor. Yine psikolojiye giren bir kişi tek bir psikoloji sorusu çözmüyor” dedi.