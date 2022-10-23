İşte AKP'nin mucize(!) formülü: 3 yıllık yatırıma 25 yıl garanti ödeyeceğiz

Kur yükseldikçe kamuya yükü katlanarak artan şehir hastaneleriyle ilgili çarpıcı bir hesap yapıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerini yapıp işleten müteahhitlerin harcadığı toplam paranın 3 yıllık kira ve hizmet bedeli ödemesiyle karşılanacağını, ancak 25 yıl ödeme garantisi verildiği için müteahhitlere 22 yıl boyunca boşuna para aktarılmış olacağını iddia etti. Dr. Şahin'in yaptığı hesaba göre, şehir hastaneleri önümüzdeki 25 yılın 22 yılında adeta müteahhitlere para basan makine gibi işleyecek. Dr. Şahin hesabını şöyle anlattı:







İŞTE O HESAP

“Hizmetteki 14 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedeli için Sağlık Bakanlığı bütçesinden 2023 yılında ayrılan bütçe toplamı 46 milyar 662 milyon TL'dir. Bu para, bütçenin TBMM'ye sunulduğu günkü kurla (1 dolar:18.60 TL) 2 milyar 509 milyon dolara karşılık geliyor. Cumhurbaşkanlığı 2018 KÖİ raporunda 14 şehir hastanesinin maliyetini 8 milyar 76 milyon dolar olarak açıkladı. Bu hastanelere sadece 2023 yılında kira ve hizmet bedeli olarak 2.5 milyar dolar ödeneceği dikkate alındığında, sadece 3 yıl 3 ay gibi bir sürede tüm hastanelerin yatırım maliyeti devlet tarafından müteahhitlere ödenmiş oluyor. Hastanelere 25 yıl boyunca garanti ödeme yapılacağına göre, 3 yıldan sonraki 22 yıl boyunca halkın bütçesinden müteahhitlerin kasasına boşuna para aktarılmış olacak.”







Dolardan kurtarın TL'ye çevirin

Sözcü'nün haberine göre Dr. Şahin, kamu özel işbirliği (KÖİ) sözleşmeleri dolar garantisiyle yapıldığı için ödemelerin 25 yıl boyunca katlanarak artacağına dikkat çekerek, “İktidar, ‘liralaşma' sağlayacağı iddiasıyla kiralar başta olmak üzere ülke içindeki her türlü sözleşmede yabancı parayı yasakladı. Bir tek KÖİ sözleşmelerinde yasaklanmıyor. Liralaşma isteniyorsa TBMM'deki kanun teklifimiz işleme konulsun, bu sözleşmeler de TL'ye döndürülsün” önerisinde bulundu.