İşte AKP'nin muhbirlik formu!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında kendi parti teşkilatlarına nasıl hafiyelik yaptırdığı ortaya çıktı.





İstanbul'da 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra açılar davalardan birinin dosyasında yer alan tutanak mahalle mahalle, sokak sokak fişleme yapmak için AKP teşkilatlarının aktif bir şekilde kullanıldığı gözler önüne serdi.





15 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ İHBAR TUTANAĞI EMNİYET'TE HAZIRLANDI





Odatv yazarı Müyesser Yıldız bugün yayımlanan makalesinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2016'da işadamlarına "Bunları bize ihbar edin" çağrısından sadece 5 gün sonra (15 Ağustos 2016) büyük illerden birinin ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı şu tutanağı paylaştı:





“....... Ak Parti İlçe Başkanı ...... ...., Ak Parti İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının yapmış olduğu çalışmalar sonucu F.tö/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin aidiyeti, iltisakı, irtibatı ve mensubiyeti bulunduklarını düşündükleri kişi ve kuruluşlar hakkında hazırladıkları toplam 4 sayfadan oluşan liste ile bu husustan tanzim edilen ihbar tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup, gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması hususunu arz ederim.”





İHBAR TUTANAĞININ DAĞITIMI TERÖRLE MÜCADELE VE İSTİHBARAT BİRİMLERİ YAPTI





Tutanakta, dağıtımın Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine yapılacağı da belirtiliyor.





İhbar tutanağı şöyledir:

“....... Ak Parti İlçe Başkanı ..... ..., Ak Parti İlçe Yönetimi başta olmak üzere Kadın Kolları, Gençlik Kolları gibi parti organlarına, F.TÖ/PDY terör örgütü ile ilgili hem vatandaşlardan hem de partililerden sözlü olarak bildirimler geldiğini ve bunların teyitlerini yapamadıklarını, ancak bu kişi ve kurumların emniyet birimlerince araştırılması gerektiğinden bahisle; ....... Ak Parti İlçe Başkanı ..... ...'un sözlü ve şifahi, çok ham ve olgunlaştırılması gereken, duyum şeklindeki bilgileri içeren beyanları, tutanağa geçmek üzere kısa notlar şeklinde alınarak aşağıdaki şekilde temize geçilmiştir.”

Sonrasında bildirilen isimlerin yer aldığı listede çoğu birer cümlelik bilgilerin yanına parantez içinde “Detay veremiyor” notu da düşülmüş.

AKP İL VE İLÇE BAŞKANLARINA GÖNDERİLDİ

İsimlerin akabinde “Ayrıca” denilerek, yine aynı AKP ilçe başkanı, ilçe yönetimi ve parti organlarına atıfla şöyle devam edilmiş:

“Ulusal güvenliğimizi tehdit eden F.TÖ/PDY terör örgütü ile ilgili hem vatandaşlardan hem de partililerden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ile özel sektör şirketleri ve buralarda çalışanlar hakkında çeşitli bildirimler geldiğini, ancak sözkonusu bildirimlerin teyitlerini kendilerinin yapamadıklarını; Kendilerine bildirim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ile özel sektör şirketleri ve buralarda çalışanlar hakkında bu kişilerin F.TÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olabilme ihtimali ve düşüncesiyle emniyet birimlerince araştırılması için 4 sayfalık bir liste hazırladıklarını, bu 4 sayfalık listede 40 kişiden oluşan 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ile 1 sayfalık 13 maddeden oluşan el yazısı ile yazdıkları liste haline getirdiklerini beyan etmiştir.”



Tutanağın ekine de 1 sayfalık ihbar tutanağı ile 4 sayfalık ihbar listesi konulmuş.

Tutanağın sonuna AKP İlçe Başkanı'nın, “Emniyetçe yürütülecek inceleme, araştırma ve soruşturmalarda, yaptıkları bildirimin kendileri tarafından yapıldığının gizlenmesi talebinde bulunduğu.” şerhi de düşünülmüş.

İSİM-SOY İSİM, İŞ YERİ BİLGİLERİNE KADAR YAZILMIŞ





Yıldız eklerdeki listelere dair bilgileri de paylaştı. Buna göre bir firmanın antetli kâğıdına el yazısı ile yazılmış 13 kişinin adının olduğu ve bazılarının karşısında ihbarı yapanların isimlerinin de yer aldığı bir liste mevcut.

Yıldız bilgisayar çıktısı çizelgede ise çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan ve sadece nerede çalıştıklarının belirtildiği toplam 40 isim olduğunu aktardı.

1 ila 33 arasındaki isimlerin yazdığı listenin üzerine el yazısıyla, “Kadın Kolları üyelerimiz verdi” notu düşülmüş.

Aralarında temizlik personeli ve askeri okul öğrencilerinin yanısıra bir “Tulumbacı” ve “Balık pişiricisinin” adının da bulunduğu bu listede bir kadın için, “.... Mah. Oturuyor. Hocaya koyu hizmet edenlerden. Üyemizdi üyeliğini sildirdi.” ifadelere yer aldı. Aynı kadın için ilk listede ise "Abla” notu düşülmüş.

SAVCILAR HAFİYELERİN TUTANAĞI İLE HAREKETE GEÇTİ

Yıldız ihbar tutanağının ciddiye alındığını belirterek, şunları dile getirdi: "Cumhuriyet savcılığı, Emniyet'in tüm ilgili birimlerinden bu isimlerin F.TÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının bulunup bulunmadığının tespit edilmesini isterken, 'Facebook, Twitter, Whatsapp' gibi sosyal medya paylaşımlarına ilişkin araştırma yapılması talimatını da verir."

1 yıl sonra Emniyet'ten savcılığa gönderilen raporda "listede geçen bazı isimlere ilişkin herhangi bir kayıt bulunamadığı" belirtilmiş. Diğerleri için ise, “Belirtilen şahsın şu kişi olabileceği değerlendirilmektedir.” denilerek, kendileri ve aileleri hakkında çeşitli bilgiler verilmiş.



Yıldız, "İlçe başkanının 'bildirimin kendileri tarafından yapıldığının gizlenmesi' talebine rağmen yukarıda aktardığımız tutanak ve yazılar İstanbul'da görülen bir davanın dosyasına geçtiğimiz aylarda aynıyla vaki girmiş durumda." ifadelerini kullandı.





BORCU OLAN ALACAKLIYI İHBAR ETTİ





Yıldız ortaya çıkan tutanağı ve cadı avında gelinen noktayı, "Sonuç: Geçtik siyasi çekişmeleri, karı-koca kavgasında bile, 'Kocam F.töcü' ihbarları yapıldı... Alacak-verecek meseleleri veya kişisel husumetler, benzer ihbarların konusu oldu. Ardından, “Lekelenmeme hakkı” hatırlandı ve isimsiz ihbarların işleme konulmayacağı müjdelendi!." sözleri ile özetledi.





Yıldız, "İyi de ihbarı, AKP İlçe Başkanı ve parti organlarının yaptığını nereden biliyoruz?" sorusuna da cevap verdi: "Şuradan; AKP İlçe Başkanı'nın, “Bildirimin kendileri tarafından yapıldığının gizlenmesi” talebine rağmen yukarıda aktardığımız tutanak ve yazılar İstanbul'da görülen bir davanın dosyasına geçtiğimiz aylarda aynıyla vaki girmiş durumda."





Erdoğan 28 Ağustos 2016'da Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşları ihbarcı olmaya davet etmişti: “Bu şarlatanların peşinden gidenlerden bildikleriniz varsa, bunları karakollara, savcılıklara bildirin, gerekeni yapalım.”