Samanyolu Haber /Politika / İşte AKP'nin, oy kullanmasını istemediği seçmen kitlesi! /28 Mart 2022 09:33

İşte AKP'nin, oy kullanmasını istemediği seçmen kitlesi!

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edilirken YSK’nin ihaleleriyle “erken seçim” tartışmaları yeniden gündeme geldi. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, kararsızların önemine vurgu yaptı.

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AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun ihaleleriyle birlikte de “erken seçim” tartışmaları yeniden başladı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Seçim Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri ve seçmenin tavrını değerlendirdi.

"İTTİFAKLAR GEÇERSİZ"

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre Gezici, yeni sistemin partilerin ittifak modelini geçersiz hale getireceğini söyleyerek, “Yüzde 7’lik oy oranına ulaşamayan partiler, yer aldıkları ittifakın artık oylarından yararlanamayacak, parlamentoda kendilerine yer bulamayacaklar. Bu yüzden yeni sistem, partilerin ittifak çatısı altında toplanmalarını, yani ittifak modelini geçersiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde kadınların yadsınamaz rolü olacağını anlatan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"AKP’DEN KOPUŞ"

“Halkın yüzde 18’i kararsız ve bunların da yüzde 62.7’sini kadınlar oluşturuyor. Seçimin kaderi üzerinde kadın seçmenin göz ardı edilemez bir rolü olacak. AKP’ye daha önce destek veren kadınların yaklaşık yüzde 28’si kararsız. Bu kadınlara ‘Ülkenin en büyük sorunu nedir?’ sorusunu yönelttiğimizde, yüzde 78’inin ‘Ekonomi’ yanıtını verdiğini görüyoruz. Bunun yanında siyasi gerginlik, israf, yargıdaki bozulma, kontrolsüz göç gibi nedenler de AKP’den kopuşu hızlandırdı.”

Kararsız seçmenin yüzde 72.8’inin CHP’li belediyelerin yönettiği kentlerde yaşadığını kaydeden Gezici, “63 yıldır CHP iktidarda değil ama bu seçmenler belediyelerin kazanılmasıyla CHP idaresiyle tanıştı. CHP’nin yerel hizmetlerindeki başarısının görünür olması ve sosyal yardımların, hizmetlerin kesilmemesi, kararsızların Millet İttifakı’na sempati duymasını mümkün kıldı. Bu gelişme, kararsızların kararsızlığını gidermeleri noktasında önemli bir basamak” dedi.

SEÇMEN NE DİYOR?

Murat Gezici, son anket sonuçlarına göre, seçimin ikinci tura kalması halinde olası senaryoyu şöyle açıkladı: “Halka, ‘Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?’ diye sorduk. Katılımcıların yüzde 47.2’ si Erdoğan’a, yüzde 52.8’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylediğini gördük. İYİ Partililerin yüzde 94’ü, DEVA Partililerin yüzde 92’si; Gelecek Partililerin yüzde 88’i ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ yanıtını verdi.”

GENÇLER İKTİDARA TEPKİLİ

Gezici, 2023’te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de 2000-2006 arasında doğanların sayısı 5 milyon 940 bin 916. Bu, ülke genelindeki seçmenin yüzde 11.8’ine denk geliyor. Bunların yüzde 75.4’ü Cumhur İttifakı’na oy vermiyor. Umutsuz olan, işsiz kalan, ekonomik anlamda derin sıkıntılar yaşayan gençlerin öfkesi ve yılmışlığı var. İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor.”
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