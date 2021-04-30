Samanyolu Haber /Politika / İşte AKP'nin son oy oranı /30 Nisan 2021 23:04

İşte AKP'nin son oy oranı

Area Anket tarafından yapılan Nisan ayı seçim anketine göre partilerin oy oranları bakın ne şekilde bulundu.

SHABER3.COM

Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı. Araştırmada AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.

“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.

AKP'NİN OYLARI YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Ankete katılan kişilere yöneltilen, ''Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AKP:  27.5

CHP: 20.2

İYİ Parti: 11.7

HDP: 8.2

MHP: 7.0

DEVA Partisi: 2.5

Saadet Partisi: 0.8

Gelecek Partisi: 0.8

Diğer: 1.2 

Kararsız/ Hiçbiri: 20.0



Kararsızların oyları dağıtıldığında ise tablo şöyle: 

AKP:  34.4

CHP: 25.3

İYİ Parti: 14.6

HDP: 10.3

MHP: 8.8

DEVA Partisi: 3.1

Saadet Partisi: 1.0

Gelecek Partisi: 1.0

Diğer: 1.5



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